В Тюмени задымился прогулочный теплоход

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
По словам горожан, возгорание удалось быстро потушить. Спустя непродолжительное время теплоход продолжил свой рейс. О пострадавших не сообщается.
За последние двое суток в Тюмени произошло уже два инцидента во время речных прогулок. В пятницу вечером на мель сел один из прогулочных теплоходом с пассажирами на борту. Вызволял судно из ловушки второй теплоход. Спасательная операция была завершена в течение 35 минут.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области продолжают мелеть реки. По данным гидропоста, за последние сутки уровень воды в Туре опустился еще на один сантиметр и теперь составляет -78 сантиметров. По мнению экспертов, обмеление связано в том числе с наступившим циклом так называемых «сухих» лет, малоснежной зимой и скудным на осадки летом.