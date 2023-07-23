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В Тюмени задымился прогулочный теплоход

23 июля 2023, 11:55
Фото: Тюменская судоходная компания
В субботу вечером на реке Туре задымился прогулочный теплоход. Информацию об инциденте опубликовали очевидцы в социальных сетях.
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Тюмень
Видео: Тюмень с огоньком

По словам горожан, возгорание удалось быстро потушить. Спустя непродолжительное время теплоход продолжил свой рейс. О пострадавших не сообщается.

За последние двое суток в Тюмени произошло уже два инцидента во время речных прогулок. В пятницу вечером на мель сел один из прогулочных теплоходом с пассажирами на борту. Вызволял судно из ловушки второй теплоход. Спасательная операция была завершена в течение 35 минут.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области продолжают мелеть реки. По данным гидропоста, за последние сутки уровень воды в Туре опустился еще на один сантиметр и теперь составляет -78 сантиметров. По мнению экспертов, обмеление связано в том числе с наступившим циклом так называемых «сухих» лет, малоснежной зимой и скудным на осадки летом.

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