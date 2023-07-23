В Тюмени задымился прогулочный теплоход

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области продолжают мелеть реки. По данным гидропоста, за последние сутки уровень воды в Туре опустился еще на один сантиметр и теперь составляет -78 сантиметров. По мнению экспертов, обмеление связано в том числе с наступившим циклом так называемых «сухих» лет, малоснежной зимой и скудным на осадки летом.