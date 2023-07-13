10-15%. В Тюмени ждут подорожания подержанных авто с августа

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Не так давно федеральные СМИ с отсылкой на мнения российских экспертов сообщили, что в стране может подорожать стоимость автомобилей. Такую ситуацию аналитики прогнозируют в ближайшие 3-4 месяца.
Связывают ее напрямую с ослаблением рубля. По мнению специалистов, на 15-20% может увеличиться цена машин, ввозимых в страну по параллельному импорту.
Напомним, что сейчас курс рубля колеблется в районе 90 по отношению к доллару. Тогда как еще в апреле федеральные эксперты прогнозировали повышение курса доллара всего до 75 рублей. Как изменится автомобильный рынок в Тюмени?
Может ли падение рубля на мировом рынке действительно сказаться на конечной стоимости ввозимых в страну автомобилей? И главное: как такая ситуация затронет регионы? Об этом изданию «NashGorod.ru» рассказал тюменский руководитель службы выездной оценки одного из автосалонов Александр Евпак. По словам специалиста, тенденции на понижение цен на авто не наблюдается. Однако, в первую очередь цена поднимется на поддержанные машины и на автомобили класса B. Связано это с тем, что большинство дилеров ушли с российского рынка.
— По статистике прошлых лет цена вырастет на авто B-класса. Однако в современной сложившейся ситуации больший спрос идет на поддержанные авто. Это связано в первую очередь с тем, что многие дилерские центры прекратили поставку машин на российский рынок. Импорт идет в основном из Китая, но транспорт из этой страны не вызывает большого доверия у покупателя, — подчеркнул специалист.
Оценщик также добавил, что цены на машины, ввезенные по параллельному импорту напрямую зависят от спроса, который пока не наблюдается.
Возникает вопрос: если в приоритете на российском рынке поддержанные авто, то кому в первую очередь выгодна такая позиция — перекупщикам?
«Сейчас идет небольшой ажиотаж на автомобильном рынке. Он не выгоден никому», — с уверенностью отвечает на этот вопрос руководитель тюменского автосалона Александр Купчинский.
По его словам, прогнозы на повышение цен в ближайшее время, актуальны. Но связана такая ситуация в первую очередь с тем, что с 1 августа этого года поднимется стоимость утилизационного сбора. Это налог, который государству платят импортеры, производители или в редком случае покупатели. В будущем эти деньги теоретически пойдут на утилизацию автомобиля.
Эксперт подтвердил, что при такой ситуации рост цен на поддержанные авто велик. Однако, перекупщикам такая система тоже не выгодна.
— Для перекупщиков режим стагнации выгоден лишь в том случае, когда все прогнозируется. Сейчас идет небольшой ажиотаж, он не выгоден никому, — пояснил Александр Купчинский.
Он также думает, что стоимость поддержанных авто может вырасти на 10-15%.
Практика последних лет показывает, что цена на транспорт имеет только две стадии — это застой и повышение. Специалисты уверяют, что из-за сложившейся ситуации с ростом цен тюменцы будут пользоваться своими машинами дольше. Как долго продлится эта стадия неизвестно.
Что же касается в сложившейся ситуации покупки отечественного автомобиля, то говорить о его популярности не приходится.
— Рост спроса на отечественные авто создан искусственно, — полагает Александр, — в основном пересаживаются на российское авто «муниципалы». Частники стали отдавать предпочтение японскому авто, хотя и руль у них находится в «бардачке».
По словам эксперта, явного предпочтения к той или иной марке машины у покупателей нет. Каждый ищет что-то, что необходимо ему. Но все же мы может обратить внимание, что в почете у российского покупателя японские автомобили, однако при этом китайские машины дышат в спину японской технике и потихоньку завоевывают сердца отечественного автомобилиста.
Федеральные и региональные эксперты единодушны в том, что в ближайшее время поднимется стоимость автомобилей. И, если российские специалисты уверены, что в первую очередь такая ситуация может возникнуть из-за падения рубля на мировом рынке, то тюменские аналитики связывают это с повышением налога.