10-15%. В Тюмени ждут подорожания подержанных авто с августа

Может ли падение рубля на мировом рынке действительно сказаться на конечной стоимости ввозимых в страну автомобилей? И главное: как такая ситуация затронет регионы? Об этом изданию «NashGorod.ru» рассказал тюменский руководитель службы выездной оценки одного из автосалонов Александр Евпак. По словам специалиста, тенденции на понижение цен на авто не наблюдается. Однако, в первую очередь цена поднимется на поддержанные машины и на автомобили класса B. Связано это с тем, что большинство дилеров ушли с российского рынка.