На тюменские дороги нанесут разметку за 440 миллионов рублей

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
ООО «МФ Инжиниринг» стало победителем закупки федерального управления автодорог «Урал», которую ранее приостанавливала тюменская ФАС из-за жалобы.
Согласно документам, опубликованным на портале Госзакупки, на участие в тендере было подано четыре заявки. Интересно, что победитель предложил не самую низкую цену за услугу — двое участников предлагали 421 миллионов и 430 миллионов рублей.
ООО «МФ Инжиниринг» специализируется на производстве электромонтажных работ, техническом обслуживании автомобильных трасс, строительстве коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями. Согласно данным Федерального казначейства, компания является участником системы государственных закупок. По итогам 2022 года выручка предприятия упала на 11% и составила 787 миллионов рублей, чистая прибыль возросла на 571% — до 172 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что подрядной организации, одержавшей победу на аукционе в срок с 1 августа по 20 июня 2025 года предстоит выполнить работы по обновлению дорожной разметки на трассах Р-351 Екатеринбург — Тюмень, дорога Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск, Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, подъезд к Тюмени, подъезд к Ишиму.