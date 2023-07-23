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На тюменские дороги нанесут разметку за 440 миллионов рублей

23 июля 2023, 10:59
Фото: ГУС ТО
Компания из Екатеринбурга займется содержанием федеральных трасс в Тюменской области за 400 миллионов рублей.
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Тюмень

ООО «МФ Инжиниринг» стало победителем закупки федерального управления автодорог «Урал», которую ранее приостанавливала тюменская ФАС из-за жалобы.

Согласно документам, опубликованным на портале Госзакупки, на участие в тендере было подано четыре заявки. Интересно, что победитель предложил не самую низкую цену за услугу — двое участников предлагали 421 миллионов и 430 миллионов рублей.

ООО «МФ Инжиниринг» специализируется на производстве электромонтажных работ, техническом обслуживании автомобильных трасс, строительстве коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями. Согласно данным Федерального казначейства, компания является участником системы государственных закупок. По итогам 2022 года выручка предприятия упала на 11% и составила 787 миллионов рублей, чистая прибыль возросла на 571% — до 172 миллионов рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что подрядной организации, одержавшей победу на аукционе в срок с 1 августа по 20 июня 2025 года предстоит выполнить работы по обновлению дорожной разметки на трассах Р-351 Екатеринбург — Тюмень, дорога Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск, Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, подъезд к Тюмени, подъезд к Ишиму.

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