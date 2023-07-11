Тарифы на тюменское такси изменятся

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Так, чтобы она практически не повлияла на итоговую стоимость поездок, а сервис по-прежнему пользовался спросом, а число заказов и заработок водителей не снизились.
В результате пересмотра тарификации средний чек для клиентов может быть на 3-7% выше прежней суммы.
Конечная стоимость поездки на «Яндекс Такси» формируется под влиянием нескольких факторов: тарифа, спроса на поездки в настоящий момент, количества свободных авто на линии, а также расстояния и длительности поездки.
Если число потенциальных клиентов превышает количество водителей на линии, иногда срабатывает повышающий коэффициент на стоимость поездки. За счет него сервису удается привлечь больше водителей и быстрее уравновесить спрос и предложение.
Корректировка тарифов тоже служит привлечению большего числа водителей, потому что для них поездки становятся выгоднее. В результате спрос реже превышает предложение и реже срабатывает повышающий коэффициент.