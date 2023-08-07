nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Изображение материала

Тюменцы не могут заказать такси «Яндекс Go» по тарифу «Эконом»

7 августа 2023, 13:18
Фото: 1MI
Доступны тарифы «Комфорт», «Детский» и «Комфорт +».
Фото: Скрин "Яндекс.Go"

Тюменцы сообщают о невозможности выбрать тариф «Эконом» в агрегаторе «Яндекс Go». По данным «Нашего города», на загородных трассах в час пик мало водителей.

Жителям окрестных деревень (Дударева, Дербыши, Московский), которые находятся в 10-15 км от областной столицы уже сложно заказать такси по тарифу «Эконом». В этот понедельник к 18:04 люди могли уехать в Тюмень по тарифу «Комфорт», «Детский» и «Комфорт +».

По данным агрегатора, в этот момент в этом районе не было ни одной машины «Яндекс Go». Возможно, это связанно с недостатком водителей.

Между тем тюменцы отмечают, что подобные проблемы возникают в пятницу и субботу уже в Тюмени. В центре города водители ещё возят клиентов по этому тарифу, 6 минутная поездка обойдётся в 199 рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что с начала года на 16% выросли тарифы такси в Тюмени. Средний чек составляет 360 рублей.

В Тюмени из-за непогоды взлетели цены на такси
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Работа#Александр Мязин
Подпишитесь
Купить авто из Казахстана в Тюмени: новые схемы и старые риски
Сегодня, 01:00
Сотрудникам госорганов Тюменской области запретили пользоваться iPhone
Сегодня, 05:29
«Никуда не пойду»: почему дети боятся или не хотят посещать школу
Сегодня, 06:46
«Светлая память моему брату!»: житель Тюмени погиб в СВО
Сегодня, 10:36
В Тюмени выставили на продажу садик почти за полмиллиона рублей
Сегодня, 05:46