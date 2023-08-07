Тюменцы не могут заказать такси «Яндекс Go» по тарифу «Эконом»

Жителям окрестных деревень (Дударева, Дербыши, Московский), которые находятся в 10-15 км от областной столицы уже сложно заказать такси по тарифу «Эконом». В этот понедельник к 18:04 люди могли уехать в Тюмень по тарифу «Комфорт», «Детский» и «Комфорт +».