Тюменцы не могут заказать такси «Яндекс Go» по тарифу «Эконом»

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Тюменцы сообщают о невозможности выбрать тариф «Эконом» в агрегаторе «Яндекс Go». По данным «Нашего города», на загородных трассах в час пик мало водителей.
Жителям окрестных деревень (Дударева, Дербыши, Московский), которые находятся в 10-15 км от областной столицы уже сложно заказать такси по тарифу «Эконом». В этот понедельник к 18:04 люди могли уехать в Тюмень по тарифу «Комфорт», «Детский» и «Комфорт +».
По данным агрегатора, в этот момент в этом районе не было ни одной машины «Яндекс Go». Возможно, это связанно с недостатком водителей.
Между тем тюменцы отмечают, что подобные проблемы возникают в пятницу и субботу уже в Тюмени. В центре города водители ещё возят клиентов по этому тарифу, 6 минутная поездка обойдётся в 199 рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что с начала года на 16% выросли тарифы такси в Тюмени. Средний чек составляет 360 рублей.