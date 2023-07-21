Таксисты массово отказываются везти тюменских дачников из СНТ

Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице на продажу выставили парк такси, состоящий из десяти автомобилей. За шесть Kia Cerato, три Hyundai Solaris и один Kia Rio собственник хочет получить 18 миллионов рублей. По словам владельца готового бизнеса, автомобили работают по тарифам «Комфорт» и «Комфорт+». На всех транспортных средствах законно установлен газ, что заметно сокращает финансовые затраты на топливо. Заработок с водителями владелец бизнеса делит поровну — 50% от выручки забирает водитель, 50% — таксопарк. Водители в Тюмени зарабатывают на услугах перевозки от 40 до 120 тысяч в месяц, снижается число людей, которые используют агрегаторы для подработки и выходят на линию только в отдельные дни.