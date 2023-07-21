Таксисты массово отказываются везти тюменских дачников из СНТ

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
По данным Ура.ру, с этой проблемой обратились владельцы участков в садоводческих обществ «Гвоздика» и «Солнечная поляна».
«Водители просто не берут наши заказы. Или отказываются от заявки, если система присваивает заявку автоматически. Иногда такси приходится ждать 30 — 40 минут. А то и больше», — сообщил изданию один из собственников участка СНТ «Гводика».
Тюменцам приходится пешком идти до Березняков и уже оттуда вызывать перевозчика. Владелец одного из тюменских таксопарков считает, что водители отказываются брать заказы из дачных сообществ, потому что это невыгодно. Водителю нужно сделать крюк в несколько километров, чтобы подъехать к СНТ, а за поездку заплатят 200 рублей.
Стоит отметить, что сейчас таксистов не хватает. Постепенно затраты парков на покупку и обслуживание автомобилей растут. Более того, наблюдается небольшой отток водителей. С начала этого года в регионе было выдано автокредитов на 890 миллионов рублей, что значительно больше, чем годом ранее. Из-за санкций тюменцы стали чаще покупать отечественные автомобили и модели из Китая.
На этом фоне сервис «Яндекс Такси» проводит корректировку тарифов. Так, чтобы она практически не повлияла на итоговую стоимость поездок, а сервис по-прежнему пользовался спросом, а число заказов и заработок водителей не снизились.
В результате пересмотра тарификации средний чек для клиентов может быть на 3-7% выше прежней суммы. Стоимость поездки формируется под влиянием нескольких факторов: тарифа, спроса на поездки в настоящий момент, количества свободных авто на линии, а также расстояния и длительности поездки.
Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице на продажу выставили парк такси, состоящий из десяти автомобилей. За шесть Kia Cerato, три Hyundai Solaris и один Kia Rio собственник хочет получить 18 миллионов рублей. По словам владельца готового бизнеса, автомобили работают по тарифам «Комфорт» и «Комфорт+». На всех транспортных средствах законно установлен газ, что заметно сокращает финансовые затраты на топливо. Заработок с водителями владелец бизнеса делит поровну — 50% от выручки забирает водитель, 50% — таксопарк. Водители в Тюмени зарабатывают на услугах перевозки от 40 до 120 тысяч в месяц, снижается число людей, которые используют агрегаторы для подработки и выходят на линию только в отдельные дни.