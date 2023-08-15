Тюменцы смогут увидеть захватывающий звездопад Каппа-Цигниды

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Тюменцы смогут посмотреть на захватывающее зрелище — невероятный августовский звездопад Каппа-Цигниды. Явление будет видно в ночь с 17 на 18 августа. Руководитель сервиса «Яндекс.Погода» Александр Ганьшин рассказал порталу «Известия» о том, что среди прочих городов больше всего повезет Тюмени. Местные жители смогут насладиться звездопадом Каппа-Цигниды в полной мере.
— Именно в это время небесное явление можно наблюдать невооруженным взглядом. С Земли метеоры похожи на яркие полосы в ночном небе, — сообщил руководитель сервиса.
Наблюдать явление можно около часа ночи. Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщал о звездопаде Персеиды. Он прошел в ночь с 12 на 13 августа ночь