Крупная стройка Тюмени: на южный обход могут потратить десятки миллиардов рублей

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Почти 20 млрд рублей потратят на строительство южного обхода в областной столице. Она должна разгрузить Объездную дорогу города.
На данный момент ведётся разработка документации. Начальник ГУС Тюменской области Павел Перевалов заметил, что до конца года проектная документация будет полностью готова.
«21 километр автомобильной дороги, несколько искусственных сооружений, мостовых переходов. Сейчас завершается проектирование. Мы рассчитываем, что до концa 2023 г. проектирование завершится, начнется экспертизa проектной документации», — рассказал Павел Перевалов изданию «ФедералПресс».
Цифра в 20 млрд рублей — предварительная. Между тем цена объекта может увеличиться. Строительство дороги займёт 3 — 5 лет (до 2028 года).
На данный момент в заречной части Тюмени продолжается ремонт трассы на улице Газовиков. Жители элитного микрорайона Европейский вынуждены ежедневно стоять в пробках, работы закончатся в 2024 году. Дороги перекрыты в районе улицы Эрвье на участке от Алебашевской до дома № 32, к. 1 и по улице Газовиков, здесь скоро появятся ливнёвки, тротуары, велосипедные дорожки.
На Червишевском тракте идёт другая крупная стройка — развязка. Она должна существенно снизить пробки, которые здесь возникают и днём и вечером в час пик.