Крупная стройка Тюмени: на южный обход могут потратить десятки миллиардов рублей

На данный момент в заречной части Тюмени продолжается ремонт трассы на улице Газовиков. Жители элитного микрорайона Европейский вынуждены ежедневно стоять в пробках, работы закончатся в 2024 году. Дороги перекрыты в районе улицы Эрвье на участке от Алебашевской до дома № 32, к. 1 и по улице Газовиков, здесь скоро появятся ливнёвки, тротуары, велосипедные дорожки.