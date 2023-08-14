Тюменцы спешно продают бизнес связанный с такси и арендой машин

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Тюменские бизнесмены избавляются от легкового коммерческого транспорта.
По данным сайта объявлений, в Тюмени продаются 8 машин «Рено Логан». На транспортных средствах установлено газовое оборудование, машины приспособлены для работы в такси. Тюменец Борис, оценил транспортные средства в 4,5 млн рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские таксисты готовятся провести забастовку из-за введения новых правил работы. Документ существенно изменит требования, которые, в свою очередь, окажут влияние на работу служб такси. Водители опасаются того, что после вступления в силу закона, они останутся без работы. Уже сейчас ощущается нехватка автомобилей перевозчиков на окраинах Тюмени. Цены на услуги могут вырасти на 20-30%.