nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Тюменцы спешно продают бизнес связанный с такси и арендой машин

Тюменцы спешно продают бизнес связанный с такси и арендой машин

14 августа 2023, 12:56
Фото: 1MI
Аренда машин для таксистов становится невыгодной.

Тюменские бизнесмены избавляются от легкового коммерческого транспорта.

По данным сайта объявлений, в Тюмени продаются 8 машин «Рено Логан». На транспортных средствах установлено газовое оборудование, машины приспособлены для работы в такси. Тюменец Борис, оценил транспортные средства в 4,5 млн рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские таксисты готовятся провести забастовку из-за введения новых правил работы. Документ существенно изменит требования, которые, в свою очередь, окажут влияние на работу служб такси. Водители опасаются того, что после вступления в силу закона, они останутся без работы. Уже сейчас ощущается нехватка автомобилей перевозчиков на окраинах Тюмени. Цены на услуги могут вырасти на 20-30%.

Таксисты массово отказываются везти тюменских дачников из СНТ
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Работа
Подпишитесь
Льгота военных действий: как абитуриенты с спецквотой СВО штурмуют вузы Тюмени
Сегодня, 01:00
Тюменцу, оскорбившему в прямом эфире кавказцев, сломали позвонок
Сегодня, 07:28
В Тюмени осенью вырастут цены на сигареты, кофе и лекарства
Сегодня, 03:37
Доллар по 100. Тюменца пора закупаться впрок?
Сегодня, 08:09
Тюменские таксисты готовятся к серии забастовок
Сегодня, 03:57
«Новые люди» помогают тюменским предпринимателям разработать первые бизнес-проекты
12 августа, 07:07