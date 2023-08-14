Тюменцы спешно продают бизнес связанный с такси и арендой машин

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские таксисты готовятся провести забастовку из-за введения новых правил работы. Документ существенно изменит требования, которые, в свою очередь, окажут влияние на работу служб такси. Водители опасаются того, что после вступления в силу закона, они останутся без работы. Уже сейчас ощущается нехватка автомобилей перевозчиков на окраинах Тюмени. Цены на услуги могут вырасти на 20-30%.