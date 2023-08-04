Пенсионный возраст в России хотят снова повысить: чем обернется для тюменцев?

На данный момент — это актуальный вопрос и для регионов тюменской матрешки. Судя по отчету Росстата, на 1 августа 2023 численность населения Тюменской области (в том числе ХМАО и ЯНАО) составляет 3 756 536 человек (годом ранее насчитывалось — 3 269 862 жителей). Но вместе с тем в последнее время прослеживается тенденция к тому, что детей заводят в регионе меньше. Естественный прирост населения в Тюменской области составляет 11,5 случая рождения на одну тысячу жителей (данные 2022 года), в ЯНАО — 12,2 случая. Однако еще шесть лет назад этот показатель был 14,5 и 14,2 рождения на тысячу жителей соответственно. Растет население преимущественно за счет мигрантов.