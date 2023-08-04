Пенсионный возраст в России хотят снова повысить: чем обернется для тюменцев?

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В России еще не завершилась первая пенсионная реформа, как экономисты и политологи стали предполагать, что в перспективе нас ждет новое повышение пенсионного возраста. Почему его не стоит опасаться северянам, и как оно может отразиться на демографии семей ХМАО, ЯНАО и Тюменской области — в материале «Нашего города».
О том, что власти могут провести новое повышение пенсионного возраста накануне заявил ведущий эксперт Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев. Он не стал называть ни конкретные сроки, когда будет принято это решение, ни возраст, когда работник может отправиться на заслуженный отдых. Однако эксперт отметил, что предпосылками становится развитие медицинской помощи в стране, а, следовательно, и увеличение продолжительности жизни. Само повышение пенсионного возраста в интервью NEWS.ru он назвал необходимым для «балансировки пенсионной системы».
Такой же версии придерживается профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС при президенте РФ Любовь Храпылина. В интервью «Нашему городу» она заявила, что к обсуждению вопроса о повышении пенсионного возраста власти могут вернуться уже в 2025–2030 годах.
«Ориентировочные наметки есть. Пенсионный возраст [может быть] достигнут в 68, а в перспективе 70-ти и большего числа лет, как раз в силу того, что здравоохранение достаточно успешно справляется с наиболее распространенными среди населения сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями», — считает Храпылина.
Более актуальным вопросом в повышении пенсионного возраста эксперт считает внедрение технологической экономики на предприятиях. Пока, по ее словам, это не более, чем «бумажные фразы».
«Рабочие места работников должны быть цивилизованы и в плане технической оснащенности, и профессиональной подготовленности этих людей, а коллективный труд должен получить посыл на интенсификацию», — уточняет эксперт, подчеркивая, что сейчас производственный процесс организован «крайне плохо», поскольку задействовано много избыточной рабочей силы.
Впрочем, есть сомнения в том, что предприятия, в том числе в Тюменской области, смогут быстро перестроиться на технологический прогресс в современных условиях. Препятствует этому существующая налоговая система, говорит руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. По его словам, просчет власти состоит в том, что россияне платят слишком много налогов, но сами до сих пор напрямую не делают отчислений с заработной платы в Социальный фонд РФ (СФР — преемник Пенсионного фонда РФ — прим. ред.) — отсюда и постоянный дефицит в бюджете фонда.
Колташов напоминает, что повышение пенсионного возраста в 2019 году и так негативно сказалось на демографии. Он утверждает, что в наиболее тяжелом положении оказались предпенсионеры и их взрослые дети.
«Без бабушек и дедушек родители не смогут выплатить ипотеку. Им не нужна материальная поддержка, им нужно внимание к своим детям со стороны пожилых родителей, пока они сами зарабатывают деньги. Если же этого нет, то до школьного возраста ребенка мама или папа вынуждены сидеть дома, потому что бабушка и дедушка еще работают из-за политики государства», — говорит Колташов.
Постановка вопроса с повышением возраста выхода на пенсию, по мнению эксперта, приведет к еще большему удару по политике преодоления демографической ямы, повышения рождаемости.
На данный момент — это актуальный вопрос и для регионов тюменской матрешки. Судя по отчету Росстата, на 1 августа 2023 численность населения Тюменской области (в том числе ХМАО и ЯНАО) составляет 3 756 536 человек (годом ранее насчитывалось — 3 269 862 жителей). Но вместе с тем в последнее время прослеживается тенденция к тому, что детей заводят в регионе меньше. Естественный прирост населения в Тюменской области составляет 11,5 случая рождения на одну тысячу жителей (данные 2022 года), в ЯНАО — 12,2 случая. Однако еще шесть лет назад этот показатель был 14,5 и 14,2 рождения на тысячу жителей соответственно. Растет население преимущественно за счет мигрантов.
Повышение пенсионного возраста является противоестественной мерой для России, которая вытекает из идеи капиталистического рынка и абсолютно противоестественна менталитету россиян, считает директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.
«Эта мера только злит людей и настраивает против власти. Если кто-то хочет взорвать Россию изнутри, то посоветует президенту повысить пенсионный возраст», — заявляет эксперт.
По мнению Коровина, в регионах должны осознать, что демографические проблемы нужно решать за счет расширения аграрного сектора, создавать нормальные условия жизни в небольших поселках, иначе в ближайшие годы рожать в России будут только мигранты.
Впрочем, Храпылина отмечает, что повышение пенсионного возраста в последнюю очередь должно коснуться жителей регионов с суровым климатом.
«Наука давно доказала, что к суровым условиям организм человека не привыкает, соответственно, этот самый психологический, физиологический барьер определен той же наукой. Поэтому думать, что там на „северах“ должны увеличиваться возрастные возможности для работника, крайне неправильно», — считает эксперт по труду.
В России в этом году впервые никто, за исключением досрочников, не выходит на пенсию по возрасту. Как напоминают в СФР, в 2022 году выходили на пенсию женщины, достигшие возраста 56,5 года (рождены во втором полугодии 1965 года), а также мужчины 61,5 года (второе полугодие 1960-го). Следующий шаг повышения пенсионного возраста предполагает, что в 2024 году на заслуженный отдых пойдут пожилые женщины, достигшие возраста 58 лет (1966 год рождения) и мужчины в 63 года (1961 год).