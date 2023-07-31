Оплата проезда в отпуск и доплаты к пенсии: как изменится жизнь тюменцев с 1 августа

С 1 августа будет проведен ежегодный перерасчет размера страховых пенсий. Заявлений подавать не требуется. Изменения коснутся тех пенсионеров, которые на данный момент работают. Максимальный размер прибавки составит 371 рубль. Это связано с тем, что в один рабочий год могут начислить пенсионеру не более трех пенсионных баллов. Один оценивается с 1 января текущего года в 123 рубля 77 копеек.