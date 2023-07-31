Оплата проезда в отпуск и доплаты к пенсии: как изменится жизнь тюменцев с 1 августа

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
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Updated Сегодня, 08:38
С 1 августа вступают в силу поправки, которыми регламентируется цифровой рубль. Он будет применяться наравне с наличной и безналичной национальной валютой.
Единым оператором станет Центробанк. Предполагается, что деньги будут храниться в виде цифрового кода в электронном кошельке регулятора. Физические лица смогут пользоваться ими с помощью привычных приложений любого банка. Правда, только в 2025–2027 годах. Пока его будут тестировать кредитные организации и юридические лица.
С 1 августа будет проведен ежегодный перерасчет размера страховых пенсий. Заявлений подавать не требуется. Изменения коснутся тех пенсионеров, которые на данный момент работают. Максимальный размер прибавки составит 371 рубль. Это связано с тем, что в один рабочий год могут начислить пенсионеру не более трех пенсионных баллов. Один оценивается с 1 января текущего года в 123 рубля 77 копеек.
Также с 1 августа увеличатся выплаты еще для двух категорий пенсионеров. Первые — это достигшие в предыдущем месяце 80-летнего возраста. Они получат удвоенную фиксированную часть пенсии — сейчас она равна 7567 рублям. Вторые — уволившиеся и перешедшие в статус неработающих. Для них сумма вырастет на размер всей предыдущей индексации.
С 1 августа заработает постановление правительства России, повышающее утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы. В среднем ставка на легковые машины будет проиндексирована в 1,7–3,7 раза.
Действие постановления распространится на автомобили, ввезенные в страну после 1 августа. Льготный утилизационный сбор для физических лиц на новые машины (3,4 тысяч рублей) сохранится, если: физлицо ввозит не больше одного автомобиля в год, в течение года машина не идет на перепродажу, а объем двигателя не превышает 3 литров.
С 1 августа начнет действовать экспериментальный правовой режим, разрешающий частным медицинским клиникам консультировать пациентов онлайн при повторном обращении. Кроме того, если первичный очный прием был проведен одним врачом, то для дальнейшего наблюдения пациент сможет выбрать любое подразделение этого медучреждения в другом городе или регионе России.
Режим также позволит дистанционно корректировать лечение, в том числе выписывать рецепты на лекарственные препараты онлайн. В эксперименте участвуют пока только 15 компаний, среди которых СберЗдоровье, «РЖД-Медицина», «Медси» и другие.
С 1 августа в России заработает система электронной визы для иностранцев, представляющих 52 страны. Для ее получения заявителю необходимо заполнить обращение в электронной форме. Его достаточно направить за четыре дня до предполагаемой даты въезда в РФ.
Данный документ будет платный. Он будет предоставлять право на однократный въезд со сроком пребывания в стране не более 16 суток.
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников анонсировал безвизовый туристический обмен между Россией, Китаем и Ираном. Первые организованные поездки планируют запускать с 1 августа.
«Мы обменялись перечнем туроператоров, все процедуры завершены, и со дня на день, мы рассчитываем, первые группы к нам приедут, дадут дополнительный турпоток», — сообщил министр.
С 4 августа вступают в силу нормы, согласно которым прокуроры, научные и педагогические работники, которые проходят службу на Крайнем Севере, а также Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов смогут получать оплаченные к месту отпуска проезд.
Льгота распространяется в обе стороны путешествия. Один раз в год, помимо работника, можно приобрести бесплатные билеты для одного члена его семьи.
С 29 августа банки будут передавать в Росфинмониторинг данные о подозрительных крупных денежных переводах. Речь идет о суммах более 5 миллионов рублей.
В России с 4 августа упростят процедуру регистрации объектов незавершенного строительства. Речь идет про активы, про которых нет информации в ЕГРН. Собственникам позволят регистрировать без подготовки технического плана на основании декларации об объекте недвижимости. Росреестр при этом освободят от ответственности за убытки.
В российских вузах в августе заканчивается зачисление абитуриентов. Таким образом, сдать оригиналы документов или получить отметки об их предоставлении на сайте «Госуслуг» можно до 3 августа.
Для поступления по общему конкурсы требуются:
В свою очередь вузы подготовят приказы о зачислении с 4 по 9 число. А наборы по программам бакалавриата и специалитета продлятся до 29 августа.