Тюменские власти заплатят за строительство кампуса 29 миллиардов рублей

Общая сумма расходов на строительство студенческого кампуса составит более 32 миллиардов рублей. Компания примет на себя обязательства по финансированию создания и эксплуатации объекта концессионного соглашения за счет собственных и привлеченных средств. На стадии эксплуатации объекта концессионного соглашения ООО «Врата Сибири» будет выплачено возмещение в размере 8 миллиардов рублей.