Тюменские власти заплатят за строительство кампуса 29 миллиардов рублей

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
В документе указано, что частной компании будет выплачен капитальный грант в размере 21,4 миллиардов рублей, из которых 16,9 миллиардов рублей — средства из федерального бюджета. Концессионное соглашение заключат с ООО «Врата Сибири».
Общая сумма расходов на строительство студенческого кампуса составит более 32 миллиардов рублей. Компания примет на себя обязательства по финансированию создания и эксплуатации объекта концессионного соглашения за счет собственных и привлеченных средств. На стадии эксплуатации объекта концессионного соглашения ООО «Врата Сибири» будет выплачено возмещение в размере 8 миллиардов рублей.
Концессионное соглашение будет действовать до 30 июня 2045 года.
ООО «Врата Сибири» зарегистрирована в Москве год назад. Учредителем является ООО «Эталон Кампус», управляющей организацией — ООО «Системные концессии». Компания специализируется на разработке строительных проектов.
Ранее «Наш Город» писал, что межвузовский кампус мирового уровня будет возведен в районе улицы Мельникайте, возле лесопарка имени Гагарина. Общая площадь земельного участка, на котором будет возведен объект, составит 182 гектара. Здесь смогут проживать более 5 тысяч человек — студентов и педагогов.
Место якорных вузов кампуса займут Тюменский государственный университет, Тюменский индустриальный университет, Тюменский государственный медицинский университет Государственный аграрный университет Северного Зауралья, Государственный институт культуры.