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Более 400 тюменцев досрочно вышли на пенсию из-за работы на вредном производстве

3 августа 2023, 07:14
Фото: 1MI
Общее число таких пенсионеров в регионе составило более 26 тысяч.
Сюжет
Тюмень

Более 400 жителей Тюменской области вышли на досрочную пенсию из-за работы в особых условиях труда в 2023 году. Как сообщили в региональном отделении СФР, в Тюменской области к нынешнему году число вышедших на пенсию из-за особых условий тюменцев, достигло 26 тысяч.

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Отмечается, что для получения права на досрочный выход на пенсию необходим страховой и льготный стаж. В первом случае мужчины имеют право досрочную пенсию в 50 лет при страховом 20 лет и льготном стаже 10 лет. Женщины могут оформить пенсию в 45 лет при страховом 15 лет и льготном стаже 7 лет 6 месяцев.

Во втором случае мужчины имеют право на досрочную пенсию в 55 лет при страховом 25 лет и льготном стаже 12 лет 6 месяцев. Женщинам пенсия будет положена в 50 лет при страховом 20 лет и льготном стаже 10 лет.

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Периоды работы на вредных и опасных производствах включаются в специальный стаж при обязательном начислении и уплате работодателем дополнительного тарифа страховых взносов в СФР, а также наличии вредного или опасного класса условий труда, установленного по результатам специальной оценки.

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#Пенсия#Работа#Тюмень#Анастасия Ильина
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