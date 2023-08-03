Более 400 тюменцев досрочно вышли на пенсию из-за работы на вредном производстве

Отмечается, что для получения права на досрочный выход на пенсию необходим страховой и льготный стаж. В первом случае мужчины имеют право досрочную пенсию в 50 лет при страховом 20 лет и льготном стаже 10 лет. Женщины могут оформить пенсию в 45 лет при страховом 15 лет и льготном стаже 7 лет 6 месяцев.