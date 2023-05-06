Тюменцы могут рассчитать размер будущей пенсии самостоятельно

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
Размер страховой пенсии складывается из размера пенсионных коэффициентов, накопленных за время официального трудоустройства. Повышенные коэффициенты начисляются гражданину в случае выхода на пенсию позднее установленного по закону возраста. Также учитывается стоимость одного коэффициента, который в текущем году составляет 123,77 рубля. Сюда же входит фиксированная часть страховой пенсии в сумме 7, 5 тысяч рублей.
Узнать размер своих пенсионных коэффициентов тюменцы могут в региональном отделении Социального фонда РФ. После этого нужно запросить выписку на портале «Госуслуги». Высчитать будущую пенсию можно самостоятельно, умножив сумму пенсионных коэффициентов на стоимость коэффициента и прибавив фиксированную выплату.
Ранее «Наш город» писал, что с 1 мая пенсионеры смогут получать выплаты наличными только через «Почту России».