Тюменцы могут рассчитать размер будущей пенсии самостоятельно

Размер страховой пенсии складывается из размера пенсионных коэффициентов, накопленных за время официального трудоустройства. Повышенные коэффициенты начисляются гражданину в случае выхода на пенсию позднее установленного по закону возраста. Также учитывается стоимость одного коэффициента, который в текущем году составляет 123,77 рубля. Сюда же входит фиксированная часть страховой пенсии в сумме 7, 5 тысяч рублей.