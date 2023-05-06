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Тюменцы могут рассчитать размер будущей пенсии самостоятельно

6 мая 2023, 16:48
Фото: 1MI

Жителям Тюмени рассказали, как рассчитать сумму своей пенсии

Тюменцы старше 40 — 45 лет с профилем на портале «Госуслуги» раз в три года получают уведомления о будущей страховой пенсии. Однако рассчитать её можно самостоятельно, сообщает издание «Тюменская область сегодня».

Размер страховой пенсии складывается из размера пенсионных коэффициентов, накопленных за время официального трудоустройства. Повышенные коэффициенты начисляются гражданину в случае выхода на пенсию позднее установленного по закону возраста. Также учитывается стоимость одного коэффициента, который в текущем году составляет 123,77 рубля. Сюда же входит фиксированная часть страховой пенсии в сумме 7, 5 тысяч рублей.

Узнать размер своих пенсионных коэффициентов тюменцы могут в региональном отделении Социального фонда РФ. После этого нужно запросить выписку на портале «Госуслуги». Высчитать будущую пенсию можно самостоятельно, умножив сумму пенсионных коэффициентов на стоимость коэффициента и прибавив фиксированную выплату.

Ранее «Наш город» писал, что с 1 мая пенсионеры смогут получать выплаты наличными только через «Почту России».

 

 

 

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#Елена Чебоксарова#Пенсия#Выплаты#Госуслуги#Пенсионеры#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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