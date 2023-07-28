Тюменские пенсионеры могут подать документы на повышение пенсии

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
По данным социального фонда России, тюменские пенсионеры получат доплату на иждивенцев. Право на повышение фиксированной платы имеют пожилые родители, у которых есть несовершеннолетние дети или дети-студенты, обучающиеся на очной форме.
Отмечается, что повышение к пенсии получат более 19 тысяч жителей Тюменской области. Фиксированная плата поднимется не только на пенсию по старости, но и по инвалидности.
— Для этого учитываются не более трёх нетрудоспособных членов семьи, при этом за одного и того же ребёнка пенсия может быть повышена обоим родителям-пенсионерам. Размер доплаты за каждого нетрудоспособного члена семьи ежегодно индексируется и в 2023 году составляет 2522 рубля, — отметили в СФР.
Подчеркивается, что повышенную пенсию тюменские родители будут получать до того момента, пока ребенок является несовершеннолетним. При этом, родителям студентов-очников — до того момента, пока ребенку не исполнится 23 года.
Кроме того, подтверждения не требует тот факт, что с пенсионером на попечении проживает ребенок до 18 лет. Если же ребенку исполнилось 18 лет, то для того, чтобы получить повышенную пенсию необходимо собрать некоторые документы. А именно: подтверждение о том, что ребенок учится и о том, что он находится на попечении пенсионера. Обратиться с документами для доплаты нужно в клиентскую службу ОСФР по Тюменской области.
При этом важно знать, что доплата не положена в случае, если студент-очник работает официально.