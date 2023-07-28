Тюменские пенсионеры могут подать документы на повышение пенсии

Кроме того, подтверждения не требует тот факт, что с пенсионером на попечении проживает ребенок до 18 лет. Если же ребенку исполнилось 18 лет, то для того, чтобы получить повышенную пенсию необходимо собрать некоторые документы. А именно: подтверждение о том, что ребенок учится и о том, что он находится на попечении пенсионера. Обратиться с документами для доплаты нужно в клиентскую службу ОСФР по Тюменской области.