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Тюменские пенсионеры могут подать документы на повышение пенсии

28 июля 2023, 05:05
Фото: 1MI
Тюменские пенсионеры получат доплаты на иждивенцев
Речь пойдет о пенсионерах, имеющих на себе иждивенцев-детей.

По данным социального фонда России, тюменские пенсионеры получат доплату на иждивенцев. Право на повышение фиксированной платы имеют пожилые родители, у которых есть несовершеннолетние дети или дети-студенты, обучающиеся на очной форме.

Отмечается, что повышение к пенсии получат более 19 тысяч жителей Тюменской области. Фиксированная плата поднимется не только на пенсию по старости, но и по инвалидности.

— Для этого учитываются не более трёх нетрудоспособных членов семьи, при этом за одного и того же ребёнка пенсия может быть повышена обоим родителям-пенсионерам. Размер доплаты за каждого нетрудоспособного члена семьи ежегодно индексируется и в 2023 году составляет 2522 рубля, — отметили в СФР.
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Подчеркивается, что повышенную пенсию тюменские родители будут получать до того момента, пока ребенок является несовершеннолетним. При этом, родителям студентов-очников — до того момента, пока ребенку не исполнится 23 года.

Кроме того, подтверждения не требует тот факт, что с пенсионером на попечении проживает ребенок до 18 лет. Если же ребенку исполнилось 18 лет, то для того, чтобы получить повышенную пенсию необходимо собрать некоторые документы. А именно: подтверждение о том, что ребенок учится и о том, что он находится на попечении пенсионера. Обратиться с документами для доплаты нужно в клиентскую службу ОСФР по Тюменской области.

При этом важно знать, что доплата не положена в случае, если студент-очник работает официально.

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#Анастасия Ильина#Общество#Новости тюмени#Пенсионеры#Выплаты#Социальные выплаты#Деньги#Тюменцы
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