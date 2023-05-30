Новый график социальных выплат тюменцам, товарный знак самозанятым, кэшбек продляют

Изменения коснуться и туристической отрасли. С 1 июня и до конца 2023 года российские туристы снова смогут воспользоваться программой туристического кешбэка. За приобретенную путевку на отдых по России можно будет вернуть до 20% ее стоимости. Так, при оплате картой "Мир" можно получить: