Новый график социальных выплат тюменцам, товарный знак самозанятым, кэшбек продляют

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
График соцвыплат изменится с 1 июня. Теперь для каждого начисления будет своя дата.
Теперь третьего числа будут выплачивать единое детское пособие. Выплаты маткапитала будут произведены пятого числа. Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет — восьмого числа каждого месяца.
Повышение пенсий с начала лета ждет пожилых людей, которым в мае исполнилось 80 лет. Фиксированный размер социальной пенсии для такой категории россиян увеличится вдвое.
Из-за праздника 12 июня пенсии граждан будут перечислены заранее 9 и 10 числа.
Самозанятые Тюменской области с 29 июня смогут использовать в работе собственный товарный знак. До этого его разрешалось иметь юрлицам и ИП. Теперь товарный знак станет доступен как для самозанятых, так и для всех граждан, включая иностранцев.
С 1 июня все новые машины должны будут соответствовать нормам Евро - 2.
Изменения коснуться и туристической отрасли. С 1 июня и до конца 2023 года российские туристы снова смогут воспользоваться программой туристического кешбэка. За приобретенную путевку на отдых по России можно будет вернуть до 20% ее стоимости. Так, при оплате картой "Мир" можно получить:
5% от потраченной суммы на путевку с 28 мая 2023 года по 10 июня 2023 года,
10% – с 11 июня 2023 года по 17 июня 2023 года,
от 11% до 20% – с 18 июля 2023 года по 29 августа 2023 года.
Тюменцы использовали кэшбек в 2022 году, тогда было приобретено 800 путёвок для детей в местные лагеря.
Туристы в Европе должны будут покупать полис ОСАГО, если они едут в ЕС на машине. С 1 июня в странах Евросоюза, Швейцарии и Великобритании будут недействительны российские грин-карты.