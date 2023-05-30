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Новый график социальных выплат тюменцам, товарный знак самозанятым, кэшбек продляют

30 мая 2023, 15:39
Фото: 1MI

Товарный знак самозанятым, кэшбек продляют, новый график социальных выплат тюменцам

С 1 июня жителей Тюменской области ждут изменения в законодательстве. Они касаются нового графика получения соцвыплат, повышение пенсий для 80-летних граждан. Самозанятые смогут использовать свой логотип, а туристы использовать кэшбек.

График соцвыплат изменится с 1 июня. Теперь для каждого начисления будет своя дата.

Теперь третьего числа будут выплачивать единое детское пособие. Выплаты маткапитала будут произведены пятого числа. Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет — восьмого числа каждого месяца.

Повышение пенсий с начала лета ждет пожилых людей, которым в мае исполнилось 80 лет. Фиксированный размер социальной пенсии для такой категории россиян увеличится вдвое. 

Из-за праздника 12 июня пенсии граждан будут перечислены заранее 9 и 10 числа.

Самозанятые Тюменской области с 29 июня смогут использовать в работе собственный товарный знак. До этого его разрешалось иметь юрлицам и ИП. Теперь товарный знак станет доступен как для самозанятых, так и для всех граждан, включая иностранцев. 

С 1 июня все новые машины должны будут соответствовать нормам Евро - 2.

Изменения коснуться и туристической отрасли. С 1 июня и до конца 2023 года российские туристы снова смогут воспользоваться программой туристического кешбэка. За приобретенную путевку на отдых по России можно будет вернуть до 20% ее стоимости. Так, при оплате картой "Мир"  можно получить: 

5% от потраченной суммы на путевку с 28 мая 2023 года по 10 июня 2023 года,

10% – с 11 июня 2023 года по 17 июня 2023 года,

от 11% до 20% – с 18 июля 2023 года по 29 августа 2023 года.

Тюменцы использовали кэшбек в 2022 году, тогда было приобретено 800 путёвок для детей в местные лагеря. 

Туристы в Европе должны будут покупать полис ОСАГО, если они едут в ЕС на машине. С 1 июня в странах Евросоюза, Швейцарии и Великобритании будут недействительны российские грин-карты. 

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Ежемесячное пособие
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