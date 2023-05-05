В 2023 году минимальная пенсия в Тюмени и во всем регионе для граждан, которые не работают, составляет порядка 12 000 рублей, тогда как максимальная выплата превышает 100 000 рублей. Если общий размер выплаты, которая назначена гражданину РФ, проживающему в Тюмени, в комплексе с другими видами помощи, полагающейся ему как неработающему, меньше установленного на уровне региона прожиточного минимума, он может претендовать на социальную доплату к страховой пенсии. При этом размер такой доплаты будут высчитывать и повышать в индивидуальном порядке только тем гражданам, которые уже не работают.