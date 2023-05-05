Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
1 января 2023 года в России прошла очередная индексация МРОТ — минимального размера оплаты труда. С февраля пенсионеры начали получать более внушительные выплаты. Кроме того, планируют повышать и социальные пенсии — как заявил глава российского правительства Михаил Мишустин, они вырастут более чем на 13,5% за год. Премьер-министр уточнил, что одна из ключевых задач на 2024 год — рост благосостояния россиян.
«В том числе путем последовательного увеличения минимального размера оплаты труда темпами выше инфляции. По поручению президента проведем индексацию МРОТ с первого января следующего года – на 18,5%», — такое заявление сделал Михаил Мишустин в рамках своего выступления в Государственной думе РФ.
Представляя годовой отчет о работе российского правительства в конце 2022 года, премьер-министр подчеркнул, что с 1 апреля 2023 года социальные пенсии в России будут повышать. Так и произошло — пенсионеры получают на 13,5% больше, чем раньше. Стоит отметить, что повышение коснулось именно социальных пенсий — выплат тем россиянам, которые не наработали достаточный стаж для назначения страховой пенсии. По мнению Михаила Мишустина, увеличение размера социальных пенсий позволяет повышать уровень благосостояния россиян.
С 2023 года в России функционирует Фонд пенсионного и социального страхования — новая структура. Раньше ее функции выполнял Пенсионный фонд России. Кроме того, установлен единый тариф по страховым взносам, благодаря чему уже к 2025 году почти в полтора раза вырастут декретные, больничные выплаты, пособия на детей. Премьер-министр России также заявил, что за счет централизации и оптимизации комплекса бухгалтерских и управленческих процессов новый фонд сможет обеспечить своевременное начисление пособий и пенсий.
В 2023 году минимальная пенсия в Тюмени и во всем регионе для граждан, которые не работают, составляет порядка 12 000 рублей, тогда как максимальная выплата превышает 100 000 рублей. Если общий размер выплаты, которая назначена гражданину РФ, проживающему в Тюмени, в комплексе с другими видами помощи, полагающейся ему как неработающему, меньше установленного на уровне региона прожиточного минимума, он может претендовать на социальную доплату к страховой пенсии. При этом размер такой доплаты будут высчитывать и повышать в индивидуальном порядке только тем гражданам, которые уже не работают.
Как заявили в отделении Фонда пенсионного и социального страхования России по Тюменской области, в регионе страховая пенсия по старости, в сумме с федеральной социальной доплатой, составляет для неработающего гражданина минимум 12 363 рубля. Порядка 170 тыс. неработающих жителей региона получают страховую пенсию среднего размера — 21 500 рублей и более.
Схема назначения и расчета выплат остается стандартной. Первый этап — фиксация социальной доплаты пенсионеру, не работающему на конкретный момент, в том размере, в котором ее сумма достигнет регионального прожиточного минимума. На втором этапе происходит индексация пенсии и ЕДВ (единой денежной выплаты), если она предусмотрена: выплату будут повышать. Таким образом, суммарно тюменский пенсионер, который не работает, в 2023 году будет получать выплату в размере, превышающем показатель прожиточного минимума на значение, равное сумме индексации ЕДВ и пенсии за год.
Сумма пенсии в любом случае будет не ниже установленного для граждан пенсионного возраста прожиточного минимума. При необходимости ее будут повышать до нужного значения. На 2023 год для Тюменской области это значение зафиксировано и составляет 12 363 рубля.
До 1 мая 2023 года некоторые жители Тюмени из числа пенсионеров получат от государства выплату в размере 10 000 рублей — она приурочена к 9 мая. На федеральном уровне такие выплаты установлены для участников Великой Отечественной войны, ветеранов и приравненных к участникам ВОВ категорий граждан.
С 1 мая 2023 года российские пенсионеры смогут получать свои выплаты только через «Почту России» — она станет единственной в стране организацией, за которой закрепляется соответствующее право. Речь идет о доставке выплат в виде наличных средств на дом.
Дополнительные выплаты к пенсии получат граждане, достигшие 80 лет: фиксированная часть общей суммы у них вырастет на 50%. Также доплату назначают пенсионерам, у которых есть иждивенцы: размер доплаты составит 1200 рублей.