«Умру от голода»: в Тобольске доведенный до отчаяния пенсионер пошел на крайние меры

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Это его основной источник заработка.
«Тоболяк вышел на одиночный пикет у „Социального“. Мужчина пятый день пьёт только воду. Со слов мужчины, у него, без оснований конфисковали единственный источник дохода (автомобиль)», — сообщается в Telegram-канале «Типичный Тобольск».
«Умру от голода, но не дома, а здесь на площади возле администрации города», — написал в своём обращении тоболяк.
Ранее он таксовал, но за последнее время собрал неоплаченные штрафы. Ему нужно работать, чтобы хватало на еду и лекарства.