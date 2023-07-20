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«Умру от голода»: в Тобольске доведенный до отчаяния пенсионер пошел на крайние меры

20 июля 2023, 14:22
Фото: 1MI
Дедушка объявил голодовку, у него забрали единственный источник дохода.
Фото: Скрин "Типичный Тобольск"

Это его основной источник заработка.

«Тоболяк вышел на одиночный пикет у „Социального“. Мужчина пятый день пьёт только воду. Со слов мужчины, у него, без оснований конфисковали единственный источник дохода (автомобиль)», — сообщается в Telegram-канале «Типичный Тобольск».
«Умру от голода, но не дома, а здесь на площади возле администрации города», — написал в своём обращении тоболяк.

Ранее он таксовал, но за последнее время собрал неоплаченные штрафы. Ему нужно работать, чтобы хватало на еду и лекарства.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Работа#Дела судебные
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