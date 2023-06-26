«Прицел на возраст»: почему пенсионеры верят мошенникам

Позже, когда вам позвонят с рекламным предложением или с желанием обмануть, то с большой вероятностью к вам обратятся по имени, которое было указано в анкете. Так вы будете знать, откуда у звонящего появился ваш номер. Но будьте осторожны, ибо мошенники способны обмануть даже подготовленного к их уловкам человека.