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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

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«Прицел на возраст»: почему пенсионеры верят мошенникам

26 июня 2023, 09:05
Фото: nashgorod.ru
Почему тюменские пенсионеры верят мошенникам

Почему тюменские пенсионеры верят мошенникам

Сколько бы не дети и внуки не проводили профилактических бесед — бабушки и дедушки все равно попадаются в лапы мошенников, порою даже на очевидные ловушки.
Сюжет
Тюмень

Схемы обмана пожилых людей

Чаще всего мошенники, общаясь с человеком пенсионного возраста, давят на его родственные связи. Бабушке или дедушке говорят о том, что сын или внук попал в ДТП или вляпался в неприятную ситуацию, разрешить которую могут деньги. Причем финансы нужны срочно иначе случиться что-то плохое.

«Мне позвонили как-то и говорят что сын попал под машину и срочно нужны деньги на операцию. Сказали, что сам он говорить сейчас не может и каждая минута на счету. Каюсь, я поверила и перевела 80 тысяч на указанный счет. Только потом позвонила сыну и он меня отчитал за это», — рассказывает тюменская пенсионерка Светлана Корепанова.

Еще один психологический прием мошенников — ограничение во времени. Им необходимо, чтобы жертва перестала рационально рассуждать и здраво оценивать ситуацию. Также они стараются сделать все возможное, чтобы обманываемый человек не стал звонить указанному родственнику.

«Пенсионеры часто чувствую себя одинокими и ненужными, даже если в семье их любят и часто навещают. Ведь круг их общения только редеет, возможностей в связи с ослабшим здоровьем тоже становится меньше. Чаще всего старички живут одни и жизнь их размерена и неспешна. А тут раздается звонок, сообщается о какой-то трагедии или сложной ситуации — пенсионер шокирован. Потом ситуацию моделируют так, что решить проблему может только он. И вот он для бабушки или дедушки час, когда можно стать героем и помочь родным. Чувства пересиливают разум и мошенникам верят», — рассуждает психолог Петр Зосимов.

Специалист также отмечает, что мошенники прекрасно разбираются в паттернах поведения людей в возрасте и искусно ими манипулируют. А потому действия обманщика обычно подстраиваются под реакцию жертвы, а прессинг с каждой секундой становится агрессивнее.

Есть у мошенников и другой вариант получения денег у пенсионеров — продажи. Из-за невыского дохода люди пожилого возраста очень падки на скидки и «выгодные предложения». Жертве могут «втюхать» товар, стоящий копейки, за крупную сумму или же продать какой-то товар, а после обязать оплатить гарантию или другую дополнительную услугу.

«Мне в переходе так продали чайник за 4 тысячи рублей, а потом попросили пройти с продавцом в какой-то кабинет. Сказали, что обязательно нужно оформить гарантию еще на 2 тысячи рублей, мол, если этого не сделать, то чайник заберут. Тогда я поняла, что меня обманывают, но было уже поздно», — рассказал пенсионерка Ольга Шешукова.
Мошенники давят на чувства пожилых людей Мошенники давят на чувства пожилых людей
Мошенники давят на чувства пожилых людей
Фото: 1MI

Как научить пенсионера не верить мошенникам

Несмотря на множественные профилактические беседы и примеры печальных ситуаций, многим бабушкам и дедушкам все еще тяжело распознать обманщиков. К тому же, человека вводят в состояние паники, когда трезво рассуждать намного сложнее. А потому важно привить пожилому человеку привычку — перед совершением покупок в интернете, при звонках о ЧП или визите сомнительных гостей — сразу звонить детям или внукам.

«Важно подавать эту идею не в качестве контрольной меры, а в формате заботы. Важно показать, что вы не считаете пожилого родственника глупым или излишне доверчивым. Пенсионеры очень чувствительные. Важно почаще им напоминать, что они всегда могут к вам обратиться за помощью и поддержкой, а вы всегда готовы отозваться», — говорит Зосимов.

Расскажите пенсионеру, что злоумышленники готовы на любые уловки и нельзя верить постороннему человеку, не посовещавшись с родными.

«Мы живем в век новых технологий, а они не всегда приносят только положительные моменты. Зачастую нужно реагировать быстро, но оставаться с холодным рассудком. Все понимают, что бесплатный сыр только в мышеловке. К сожалению, многие люди не перестают верить в чудеса и на этом могут попасться. У нас у всех есть телефон, лучше лишний раз позвонить в банк или родственникам, тем самым убедиться, не обманывают ли нас», — отметила Светлана Щербакова, активист проекта «Бабушки особого назначения».
Важно научить пенсионера не вестись на уловки мошенниковВажно научить пенсионера не вестись на уловки мошенников
Важно научить пенсионера не вестись на уловки мошенников
Фото: nashgorod.ru

Способы защиты от нежелательных звонков

У большинства операторов связи есть функция «анти-спам», которая зачастую предоставляется бесплатно. Оператор будет блокировать звонки с нежелательных номеров. Так бабушке и дедушку можно избавить от холодных звонков и недоброжелателей. Стоит порекомендовать родственнику брать трубку только по звонку от известных ему номеров, имеющихся в телефонной книжке.

Также на номер телефона пенсионера не стоит заводить скидочные карты магазинов. Эти базы порою взламываются, а база номеров отдается или может даже продаваться мошенникам.

Существует даже способ проверки базы, которая была взломана. Заводя карту указываете не свое имя, а любое другое, чаще всего никто не будет сверять анкету на получение карты с паспортом. Для каждого магазина используете свое имя, их можно записать для удобства.

Позже, когда вам позвонят с рекламным предложением или с желанием обмануть, то с большой вероятностью к вам обратятся по имени, которое было указано в анкете. Так вы будете знать, откуда у звонящего появился ваш номер. Но будьте осторожны, ибо мошенники способны обмануть даже подготовленного к их уловкам человека.

#Алиса Вернер#Мошенники#Пенсионеры#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Деньги#Обман#Тюмень
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