«Прицел на возраст»: почему пенсионеры верят мошенникам

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Чаще всего мошенники, общаясь с человеком пенсионного возраста, давят на его родственные связи. Бабушке или дедушке говорят о том, что сын или внук попал в ДТП или вляпался в неприятную ситуацию, разрешить которую могут деньги. Причем финансы нужны срочно иначе случиться что-то плохое.
«Мне позвонили как-то и говорят что сын попал под машину и срочно нужны деньги на операцию. Сказали, что сам он говорить сейчас не может и каждая минута на счету. Каюсь, я поверила и перевела 80 тысяч на указанный счет. Только потом позвонила сыну и он меня отчитал за это», — рассказывает тюменская пенсионерка Светлана Корепанова.
Еще один психологический прием мошенников — ограничение во времени. Им необходимо, чтобы жертва перестала рационально рассуждать и здраво оценивать ситуацию. Также они стараются сделать все возможное, чтобы обманываемый человек не стал звонить указанному родственнику.
«Пенсионеры часто чувствую себя одинокими и ненужными, даже если в семье их любят и часто навещают. Ведь круг их общения только редеет, возможностей в связи с ослабшим здоровьем тоже становится меньше. Чаще всего старички живут одни и жизнь их размерена и неспешна. А тут раздается звонок, сообщается о какой-то трагедии или сложной ситуации — пенсионер шокирован. Потом ситуацию моделируют так, что решить проблему может только он. И вот он для бабушки или дедушки час, когда можно стать героем и помочь родным. Чувства пересиливают разум и мошенникам верят», — рассуждает психолог Петр Зосимов.
Специалист также отмечает, что мошенники прекрасно разбираются в паттернах поведения людей в возрасте и искусно ими манипулируют. А потому действия обманщика обычно подстраиваются под реакцию жертвы, а прессинг с каждой секундой становится агрессивнее.
Есть у мошенников и другой вариант получения денег у пенсионеров — продажи. Из-за невыского дохода люди пожилого возраста очень падки на скидки и «выгодные предложения». Жертве могут «втюхать» товар, стоящий копейки, за крупную сумму или же продать какой-то товар, а после обязать оплатить гарантию или другую дополнительную услугу.
«Мне в переходе так продали чайник за 4 тысячи рублей, а потом попросили пройти с продавцом в какой-то кабинет. Сказали, что обязательно нужно оформить гарантию еще на 2 тысячи рублей, мол, если этого не сделать, то чайник заберут. Тогда я поняла, что меня обманывают, но было уже поздно», — рассказал пенсионерка Ольга Шешукова.
Несмотря на множественные профилактические беседы и примеры печальных ситуаций, многим бабушкам и дедушкам все еще тяжело распознать обманщиков. К тому же, человека вводят в состояние паники, когда трезво рассуждать намного сложнее. А потому важно привить пожилому человеку привычку — перед совершением покупок в интернете, при звонках о ЧП или визите сомнительных гостей — сразу звонить детям или внукам.
«Важно подавать эту идею не в качестве контрольной меры, а в формате заботы. Важно показать, что вы не считаете пожилого родственника глупым или излишне доверчивым. Пенсионеры очень чувствительные. Важно почаще им напоминать, что они всегда могут к вам обратиться за помощью и поддержкой, а вы всегда готовы отозваться», — говорит Зосимов.
Расскажите пенсионеру, что злоумышленники готовы на любые уловки и нельзя верить постороннему человеку, не посовещавшись с родными.
«Мы живем в век новых технологий, а они не всегда приносят только положительные моменты. Зачастую нужно реагировать быстро, но оставаться с холодным рассудком. Все понимают, что бесплатный сыр только в мышеловке. К сожалению, многие люди не перестают верить в чудеса и на этом могут попасться. У нас у всех есть телефон, лучше лишний раз позвонить в банк или родственникам, тем самым убедиться, не обманывают ли нас», — отметила Светлана Щербакова, активист проекта «Бабушки особого назначения».
У большинства операторов связи есть функция «анти-спам», которая зачастую предоставляется бесплатно. Оператор будет блокировать звонки с нежелательных номеров. Так бабушке и дедушку можно избавить от холодных звонков и недоброжелателей. Стоит порекомендовать родственнику брать трубку только по звонку от известных ему номеров, имеющихся в телефонной книжке.
Также на номер телефона пенсионера не стоит заводить скидочные карты магазинов. Эти базы порою взламываются, а база номеров отдается или может даже продаваться мошенникам.
Существует даже способ проверки базы, которая была взломана. Заводя карту указываете не свое имя, а любое другое, чаще всего никто не будет сверять анкету на получение карты с паспортом. Для каждого магазина используете свое имя, их можно записать для удобства.
Позже, когда вам позвонят с рекламным предложением или с желанием обмануть, то с большой вероятностью к вам обратятся по имени, которое было указано в анкете. Так вы будете знать, откуда у звонящего появился ваш номер. Но будьте осторожны, ибо мошенники способны обмануть даже подготовленного к их уловкам человека.