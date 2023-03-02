Российские пенсионеры смогут больше экономить на повседневных тратах

В России для пенсионеров разработаны специальные программы и акции, целью которых является помощь пожилым людям в вопросе экономии при покупках. Для этого большинство банков внедряют специальные программы для граждан пенсионного возраста, которые предполагают кешбэк на лекарства и продукты.