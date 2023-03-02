Российские пенсионеры смогут больше экономить на повседневных тратах

Posted Сегодня, 19:11
Published Сегодня, 19:11
Modified Сегодня, 19:11
Updated Сегодня, 19:11
Популярные отечественные торговые сети также помогают пенсионерам экономить.
Используя специальные льготные программы банков, пенсионеры получают возможность вернуть часть потраченных средств на продукты и лекарственные препараты. Таким образом пожилые люди учатся пользоваться банковскими картами, пишет eg.ru.
Торговые сети предлагают льготные условия для пенсионеров, проводят акции, позволяющие значительно сэкономить. Так, «Пятёрочка» приглашает пожилых покупателей в определенные дни недели, когда по пенсионному удостоверению можно получить скидку на покупку. Если оплата происходит картой «Мир», скидка увеличивается. Продвинутые пенсионеры пользуются скидками магазинов, банков, при этом получая кешбэк.
Коммерческие организации, такие как банки и супермаркеты, все активнее разрабатывают и внедряют программы лояльности для социальных категорий граждан. Это значит, что уровень гражданской ответственности повышается.
Директор департамента управления программами лояльности и монетизацией клиента торговой сети «Пятёрочка» Алена Семичастнова отметила, что экономия — первостепенный фактор в выборе магазина. По этой причине чувствительным к цене слоям населения предлагаются дополнительные скидки.
Как пояснила Елена Лазарева, директор по развитию клиентских сервисов платежной системы «Мир», программы разрабатываются, чтобы пенсионеры больше экономили на ежедневных тратах. Новая акция призвана уменьшить расходы в наиболее актуальной категории — продукты питания.