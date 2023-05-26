Тюменские власти потратят 1,5 миллиона на страховки для вышедших на пенсию чиновников

В документах, опубликованных на портале Госзакупок, указано, что в полис ДМС должно входить амбулаторно-поликлиническое обслуживание, в том числе приемы врачей-специалистов по: акушерству и гинекологии, аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, дерматовенерологии, инфекционным болезням, кардиологии, ЛФК, неврологии, нейрохирургии, нефрологии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии и т. д. А также лабораторные исследования, физиотерапия, лечебный массаж, вакцинация и прочее.