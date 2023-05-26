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Тюменские власти потратят 1,5 миллиона на страховки для вышедших на пенсию чиновников

26 мая 2023, 13:53
Фото: 1MI

Пенсионерам Тюменской облдумы купят VIP-страховки за 1,5 миллиона рублей

Сотрудников Тюменской областной Думы, вышедших на пенсию, обеспечат полисами добровольного медицинского страхования за 1,5 миллиона рублей.
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Тюмень

Региональные власти объявили аукцион по поиску подрядной организации, которая займется оказанием услуг по добровольному медицинскому страхованию группы лиц, вышедших на страховую пенсию с должности государственной гражданской службы.

В документах, опубликованных на портале Госзакупок, указано, что в полис ДМС должно входить амбулаторно-поликлиническое обслуживание, в том числе приемы врачей-специалистов по: акушерству и гинекологии, аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, дерматовенерологии, инфекционным болезням, кардиологии, ЛФК, неврологии, нейрохирургии, нефрологии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии и т. д. А также лабораторные исследования, физиотерапия, лечебный массаж, вакцинация и прочее.

Всего полисами ДМС обеспечат 66 человек. Стоимость каждого страхового полиса — 22 тысячи 727 рублей.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 14 июня. Подведения итогов запланировано на 19 июня 2023 года.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти ищут компанию, которая займется ремонтом дорог в областной столице. На эти цели из городского бюджета выделено около 800 миллионов рублей.

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