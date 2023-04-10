Когда в мае жителям Тюменской области придут пенсии и пособия

График выплат пенсий и пособий в Тюменской области на май 2023 года

В 2023 году произошли значительные изменения в системе выплаты пособий семьям с детьми. Появилось новое универсальное пособие и единый день для выплат. Но как изменяться сроки получения этих средств и пенсий в связи с майскими праздниками? «Наш город» нашел связался с УПФР по Тюменской области.

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