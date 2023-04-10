Когда в мае жителям Тюменской области придут пенсии и пособия

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
1 мая Праздник Весны и Труда, он приходится на понедельник, который объявлен нерабочим. 9 мая День Победы, выпадает на вторник, в связи с чем россияне будут отдыхать 6,7,8 и 9 мая — с субботы по вторник.
«Единое пособие, в том числе беременным, пособие до 1,5 лет неработающим мамам и пособие на 1 ребенка будут выплачены 3 мая. Пособие на детей до 1,5 лет для работающих мам — 5 мая, а пенсии и другие соц. выплаты — 5,19 и 23 числа», — рассказали «Нашему городу» в УПФР по Тюменской области.
Таким образом сложился следующий график выплат:
Ранее «Наш город» сообщал о том, кто и как может получить социальную помощь, оказывающуюся в рамках нацпроекта «Демография».