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Когда в мае жителям Тюменской области придут пенсии и пособия

10 апреля 2023, 09:07
Фото: 1MI

График выплат пенсий и пособий в Тюменской области на май 2023 года

В 2023 году произошли значительные изменения в системе выплаты пособий семьям с детьми. Появилось новое универсальное пособие и единый день для выплат. Но как изменяться сроки получения этих средств и пенсий в связи с майскими праздниками? «Наш город» нашел связался с УПФР по Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Изменение сроков выплат пенсий и пособий в связи с майскими праздниками

1 мая Праздник Весны и Труда, он приходится на понедельник, который объявлен нерабочим. 9 мая День Победы, выпадает на вторник, в связи с чем россияне будут отдыхать 6,7,8 и 9 мая — с субботы по вторник.

«Единое пособие, в том числе беременным, пособие до 1,5 лет неработающим мамам и пособие на 1 ребенка будут выплачены 3 мая. Пособие на детей до 1,5 лет для работающих мам — 5 мая, а пенсии и другие соц. выплаты — 5,19 и 23 числа», — рассказали «Нашему городу» в УПФР по Тюменской области.

Таким образом сложился следующий график выплат:

  • 3 мая — единое пособие беременным, неработающим мамам с детьми до 1,5 лет и пособие на одного ребенка;
  • 5 мая — пособие работающим мамам с малышами до 1,5 лет;
  • 5, 19 и 23 мая — пенсии и социальные выплаты (ЕДВ, НСУ, ФСД и др.).
Фото: nashgorod.ru

Ранее «Наш город» сообщал о том, кто и как может получить социальную помощь, оказывающуюся в рамках нацпроекта «Демография».

#Алиса Вернер#Пенсия#Пособия#Графика#Выплаты#Единовременные выплаты#Социальные выплаты#Выплаты на детей#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Тюмень#Тюменская область
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