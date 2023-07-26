Телерадиотовары, обувь и одежда для школьников стали дешевле в Тюменской области

Posted Сегодня, 02:03
Published Сегодня, 02:03
Modified Сегодня, 02:29
Updated Сегодня, 02:29
Больше всего подешевели телерадиотовары — на 24,5%. На втором месте находится одежда для школьников, стоимость которой снизилась на 20%, на третьем — обувь, цена которой стала доступнее на 18, 9%.
Также в регионе уменьшилась стоимость других непродовольственных товаров: инструментов — на 17, 1%, трикотажных изделий — на 14, 9%, посуды — на 7, 1%, строительных материалов — на 6, 6%. Такую статистику приводит областной департамент экономики.
Что касается продовольственных продуктов, то, по информации Росстата, подешевели свёкла — на 39,6%, белокочанная капуста — на 35, 9% и чеснок — на 22,9%. Дороже стали овощные консервы дя детского питания — на 36,1%, а также хлеб — на 14,8%.
Ранее «Наш город» писал, что в регионе снизились цены на овощи и фрукты.