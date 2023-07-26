Телерадиотовары, обувь и одежда для школьников стали дешевле в Тюменской области

Что касается продовольственных продуктов, то, по информации Росстата, подешевели свёкла — на 39,6%, белокочанная капуста — на 35, 9% и чеснок — на 22,9%. Дороже стали овощные консервы дя детского питания — на 36,1%, а также хлеб — на 14,8%.