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За лето в тюменских водоемах утонули восемь детей

2 августа 2023, 06:15
Фото: 1MI
На тюменских водоемах утонули 23 человека
В прошлом году это число достигало шести.
Сюжет
Дети

С открытия купального сезона в тюменских водоемах утонули 23 человека. Шестеро из них были детьми. По сравнению с прошлым годом, число погибших на воде детей выросло. Так, в 2022 году на водоемах утонули 28 человек, шестеро из которых были детьми.

Как сообщил руководитель группы регистрационной и экзаменационной работы Центра ГИМС ГУМЧС по Тюменской области Илья Лемзяков, такая картина наблюдается из-за того, что люди нарушают правила безопасности на воде. Одной из причин трагедии Лемзяков назвал купание в непредназначенных для этого местах.

— Это последствия купаний на необорудованных объектах. Люди тонут из-за нарушения правил безопасности, в состоянии алкогольного опьянения, может попасться обрывистое дно. Тем более с понижением уровня воды в реках и озерах изменился рельеф дна, — прокомментировал специалист.
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По словам специалиста предотвратить трагедию помогут специальные профилактические рейды, еженедельно проводимые сотрудниками ГИМС, полицией и администрацией на пляжах города и области. Специалисты раздают листовки, памятки, беседуют с людьми.

Отмечается, что отдельным звеном являются беседы с подростками в рамках акции «Вода — безопасная территория» о правилах поведения на воде.

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#Анастасия Ильина#Дети#Пляж#Пляжи Тюмени#Безопасность
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