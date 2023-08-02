За лето в тюменских водоемах утонули восемь детей

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
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Updated Сегодня, 06:17
С открытия купального сезона в тюменских водоемах утонули 23 человека. Шестеро из них были детьми. По сравнению с прошлым годом, число погибших на воде детей выросло. Так, в 2022 году на водоемах утонули 28 человек, шестеро из которых были детьми.
Как сообщил руководитель группы регистрационной и экзаменационной работы Центра ГИМС ГУМЧС по Тюменской области Илья Лемзяков, такая картина наблюдается из-за того, что люди нарушают правила безопасности на воде. Одной из причин трагедии Лемзяков назвал купание в непредназначенных для этого местах.
— Это последствия купаний на необорудованных объектах. Люди тонут из-за нарушения правил безопасности, в состоянии алкогольного опьянения, может попасться обрывистое дно. Тем более с понижением уровня воды в реках и озерах изменился рельеф дна, — прокомментировал специалист.
По словам специалиста предотвратить трагедию помогут специальные профилактические рейды, еженедельно проводимые сотрудниками ГИМС, полицией и администрацией на пляжах города и области. Специалисты раздают листовки, памятки, беседуют с людьми.
Отмечается, что отдельным звеном являются беседы с подростками в рамках акции «Вода — безопасная территория» о правилах поведения на воде.