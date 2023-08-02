За лето в тюменских водоемах утонули восемь детей

С открытия купального сезона в тюменских водоемах утонули 23 человека. Шестеро из них были детьми. По сравнению с прошлым годом, число погибших на воде детей выросло. Так, в 2022 году на водоемах утонули 28 человек, шестеро из которых были детьми.