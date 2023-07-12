Тюменцы массово едут на пляж: огромная пробка образовалась у Верхнего бора

Крупный затор образовался около базы отдыха у Верхнего бора. К 18:00 пробки растянулись разу на 4 километра. При подъезде к озеру Андреевское заторы составляют 2,5 км. В час пик в Тюмени регистрируются заторы в 4 балла. По данным сервиса 2ГИС, затруднений нет даже при выезде из города на Объездной дороге.