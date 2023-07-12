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Тюменцы массово едут на пляж: огромная пробка образовалась у Верхнего бора

12 июля 2023, 13:12
Фото: 1MI
Огромное количество тюменцев сегодня уехало на пляж. В областной столице вечерних пробок нет даже на Объездной дороге.
Фото: 2ГИС

Крупный затор образовался около базы отдыха у Верхнего бора. К 18:00 пробки растянулись разу на 4 километра. При подъезде к озеру Андреевское заторы составляют 2,5 км. В час пик в Тюмени регистрируются заторы в 4 балла. По данным сервиса 2ГИС, затруднений нет даже при выезде из города на Объездной дороге.

Вечером в Тюмени произошло только 4 дорожных происшествия. Небольшие пробки отмечены в центре города.

Вчера тюменцы попали в 6 километровую пробку на Московском тракте. Здесь шли дорожные работы. Заторы тянулись до города от поселка Московский, в этом же районе произошло 2 дорожных происшествия.

Люди уезжают из города: крупная пробка образовалась на выезде из Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Дороги
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