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Люди уезжают из города: крупная пробка образовалась на выезде из Тюмени

10 июля 2023, 13:24
Фото: 1MI
Тюменцы сообщают о крупных пробках в районе Салаирского тракта. Огромное количество горожан поехали на пляж.

По данным сервиса 2ГИС, заторы растянулись почти на 3 километра. Скорость машин снизилась до 5-8 км/ч. Водители отмечают, что несмотря на будний день на пляже «не протолкнуться». Многие едут в Верхний бор.

«Тюменцы заняли большую часть берега у озера», — отметил пользователь сервиса 2ГИС.

В областной столице в час пик серьёзных заторов не наблюдается. Только на Мельникайте — Федюнинского пробка в 1,5 километра (при выезде их города).

Ранее «Наш город» отмечал, что 8 июля на Московском тракте пробка растянулась от Окружной дороги до поселка Московский. Салаирский тракт стоит от Объездной до ДНТ «Верхнеборское». На Ялуторовском тракте движение затруднено в районе озера Андреевское. Горожане ездили на пляж и дачи.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Погода
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