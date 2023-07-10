Люди уезжают из города: крупная пробка образовалась на выезде из Тюмени

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
По данным сервиса 2ГИС, заторы растянулись почти на 3 километра. Скорость машин снизилась до 5-8 км/ч. Водители отмечают, что несмотря на будний день на пляже «не протолкнуться». Многие едут в Верхний бор.
«Тюменцы заняли большую часть берега у озера», — отметил пользователь сервиса 2ГИС.
В областной столице в час пик серьёзных заторов не наблюдается. Только на Мельникайте — Федюнинского пробка в 1,5 километра (при выезде их города).
Ранее «Наш город» отмечал, что 8 июля на Московском тракте пробка растянулась от Окружной дороги до поселка Московский. Салаирский тракт стоит от Объездной до ДНТ «Верхнеборское». На Ялуторовском тракте движение затруднено в районе озера Андреевское. Горожане ездили на пляж и дачи.