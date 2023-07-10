Люди уезжают из города: крупная пробка образовалась на выезде из Тюмени

Ранее «Наш город» отмечал, что 8 июля на Московском тракте пробка растянулась от Окружной дороги до поселка Московский. Салаирский тракт стоит от Объездной до ДНТ «Верхнеборское». На Ялуторовском тракте движение затруднено в районе озера Андреевское. Горожане ездили на пляж и дачи.