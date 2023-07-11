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Дорожные работы в +40: тюменцы попали в километровую пробку на Московском тракте

11 июля 2023, 07:11
Фото: 2 ГИС

На трассе Тюмень — Екатеринбург образовался 6-километровый затор

Дорожная пробка протяженностью почти шести километров образовалась сегодня на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень.
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Тюмень

Причиной затора стали ремонтные работы на 317-м километре автодороги. Движение затруднено на участке Московкого тракта от парка Школьный до ДНТ «Тополя». Сложившаяся ситуация осложняется еще двумя произошедшими ДТП на данном участке и водителями, стремящимися объехать затор по обочине.

В ГИБДД по Тюменской области сообщили, что в настоящее время на участок трассы направлен наряд ДПС. В случае необходимости, автоинспекторы будут регулировать движением вручную.

Водители, попавшие в пробку возмущены тем, что дорожные работы проводят в часы пик.

«Неужели нельзя это сделать ночью?» — негодуют автовладельцы.
«Дорожные работы в +40 на Московском тракте. Почему нет?» — удивляются тюменцы.

По данным сервиса 2 ГИС, движение также затруднено на участке улицы Закалужской — от Московского до Червишевского тракта, на Федюнинском тракте.

Ранее «Наш Город» писал, в минувшие выходные на выездах из Тюмени образовались километровые пробки. Горожане массово поехали на дачи и к водоемам.

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