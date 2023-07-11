Дорожные работы в +40: тюменцы попали в километровую пробку на Московском тракте

Причиной затора стали ремонтные работы на 317-м километре автодороги. Движение затруднено на участке Московкого тракта от парка Школьный до ДНТ «Тополя». Сложившаяся ситуация осложняется еще двумя произошедшими ДТП на данном участке и водителями, стремящимися объехать затор по обочине.