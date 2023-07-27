Отдыхающую в Сочи тюменку спасли из ледяной воды (ВИДЕО)

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 18:17
Updated Сегодня, 18:17
Сотрудники МЧС спасли тюменку, отдыхающую в Сочи. Оказалось, что девушка решила искупаться в местной реке. По данным МЧС России по Краснодарскому краю, инцидент случился на реке Мзымте в районе базы отдыха «Гнездо совы».
Однако туристка не рассчитала свои силы, сильное течение и высокий уровень воды в горной реке унес девушку в сторону. Тюменку заметили двое мужчин, которые помогли утопающей выбраться на противоположный берег реки.
— Переплыть реку обратно молодые люди уже не могли, — подчеркнули в ведомстве.
Спасателям пришлось эвакуировать троих людей на рафте. Девушку передали скорой. Дальнейшие обстоятельства пока не известны.