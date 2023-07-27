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Отдыхающую в Сочи тюменку спасли из ледяной воды (ВИДЕО)

27 июля 2023, 12:25
Фото: 1MI
туристку из Тюмени спасли в Сочи
Двое мужчин пытались прийти на помощь, но помощь потребовалась им.
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Отдых

Сотрудники МЧС спасли тюменку, отдыхающую в Сочи. Оказалось, что девушка решила искупаться в местной реке. По данным МЧС России по Краснодарскому краю, инцидент случился на реке Мзымте в районе базы отдыха «Гнездо совы».

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Однако туристка не рассчитала свои силы, сильное течение и высокий уровень воды в горной реке унес девушку в сторону. Тюменку заметили двое мужчин, которые помогли утопающей выбраться на противоположный берег реки.

— Переплыть реку обратно молодые люди уже не могли, — подчеркнули в ведомстве.

Спасателям пришлось эвакуировать троих людей на рафте. Девушку передали скорой. Дальнейшие обстоятельства пока не известны.

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#Анастасия Ильина#Сочи#Река#Отдых#Туристы#Видео
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