Тюменцы пожаловались на «сезонные» пробки на пляжах

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
По данным сервиса 2ГИС, на Салаирском тракте, у Верхнего Бора, пробки растянулись на 2,3 километра. На дороге в вечерний час пик произошло 2 аварии, о пострадавших не сообщается.
В городе затруднения наблюдаются в южной части объездной дороги и на Первомайской. Здесь сломался автомобиль. К 18:00 пробки не превышают 5 баллов.
Вчера наш город» сообщал о пробки в 3,3 километра в районе Тобольского тракта из-за ремонтных работ.