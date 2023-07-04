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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

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Тюменцы пожаловались на «сезонные» пробки на пляжах

4 июля 2023, 13:05
Фото: 1MI

Крупные пробки мешают тюменцам отдыхать на пляже

Сегодня вечером серьёзные пробки регистрировались уже за объездной дорогой. Большинство тюменцев устремились на пляж, температура воздуха составляет + 32 градуса.

По данным сервиса 2ГИС, на Салаирском тракте, у Верхнего Бора, пробки растянулись на 2,3 километра. На дороге в вечерний час пик произошло 2 аварии, о пострадавших не сообщается.

В городе затруднения наблюдаются в южной части объездной дороги и на Первомайской. Здесь сломался автомобиль. К 18:00 пробки не превышают 5 баллов.

Вчера наш город» сообщал о пробки в 3,3 километра в районе Тобольского тракта из-за ремонтных работ.

Серьезная пробка возникла около Тюмени из-за дорожных работ
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Дорожные пробки
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