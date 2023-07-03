Серьезная пробка возникла около Тюмени из-за дорожных работ

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
По данным сервиса 2ГИС, сейчас в этом районе идут дорожные работы. Скорость машин снизилась до 3-5 км/ч, машины встали в обоих направлениях.
В Тюмени 3 июня в час пик заторы оцениваются в 5 баллов, к 17:50 в городе произошло только три аварии. На объездной дороге и при выезде из города серьёзных затруднений не наблюдается.
Ранее «Наш город» сообщал, что в начале июля в Тюмени из-за дорожных работ изменятся маршруты 4 автобусов. Это связанно с ремонтом улицы Домостроителей.