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Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

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Серьезная пробка возникла около Тюмени из-за дорожных работ

3 июля 2023, 13:02
Фото: 1MI

Крупная пробка на 3,3 километра образовалась около Тюмени

Около Тюмени в районе Антипино возникла крупная пробка. Затор растянулся на 3,3 километра.
Фото: 2ГИС

По данным сервиса 2ГИС, сейчас в этом районе идут дорожные работы. Скорость машин снизилась до 3-5 км/ч, машины встали в обоих направлениях.

В Тюмени 3 июня в час пик заторы оцениваются в 5 баллов, к 17:50 в городе произошло только три аварии. На объездной дороге и при выезде из города серьёзных затруднений не наблюдается.

Ранее «Наш город» сообщал, что в начале июля в Тюмени из-за дорожных работ изменятся маршруты 4 автобусов. Это связанно с ремонтом улицы Домостроителей.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Дороги
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