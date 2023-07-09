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На городском пляже в Ишиме утонул 41-летний мужчина

9 июля 2023, 15:44
Фото: 1MI

На городском пляже в Ишиме утонул 41-летний мужчина

Трагедия произошла сегодня вечером на городском пляже в Ишиме. В одноименной реке утонул 41-летний мужчина.
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Тюмень

По словам очевидцев, на место ЧП прибыла бригада спасателей. В седьмом часу вечера тело погибшего достали из воды.

Данную информацию «Нашему Городу» подтвердили в Следственном комитете по Тюменской области.

«По факту гибели 41-летнего мужчины в реке Ишим межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тюменской области проводится проверка. При осмотре тела каких-либо признаков насильственной смерти не обнаружено», — отметили в СК.

В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего ЧП.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала летнего сегодня зарегистрировано 15 случаев гибели на воде. Четверо погибших — дети.

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