На городском пляже в Ишиме утонул 41-летний мужчина

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
По словам очевидцев, на место ЧП прибыла бригада спасателей. В седьмом часу вечера тело погибшего достали из воды.
Данную информацию «Нашему Городу» подтвердили в Следственном комитете по Тюменской области.
«По факту гибели 41-летнего мужчины в реке Ишим межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тюменской области проводится проверка. При осмотре тела каких-либо признаков насильственной смерти не обнаружено», — отметили в СК.
В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего ЧП.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала летнего сегодня зарегистрировано 15 случаев гибели на воде. Четверо погибших — дети.