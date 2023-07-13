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Теперь тут мусор: тюменцы ищут новые пляжи после закрытия Андреевского озера

13 июля 2023, 12:42
Фото: 1MI
После закрытия пляжей у озера Андреевское жители Тюмени стали искать новые водоёмы для отдыха. Вместе с ними на зелёных лужайках появился мусор.

Тюменцы стараются убирать зоны отдыха самостоятельно.

«Есть близь Тюмени озеро, не очень знаменитое. Хорошее, тихое уютное место, народу мало, чисто, мусора нет, так было некоторое время назад. Андреевское закрыли, и вереница поехала в поисках новых мест отдыха и сюда в том числе (название озера, не скажу). И сразу стал появляться мусор. Причём люди оставляющие его совершенно разные», — отметил подписчик паблика «ЧП Тюмень».
«Аналогично. Озеро Лебяжье, заказник региональный. Шикарный лес, красивое озеро. Каждый раз, когда приезжал, убирал какие-то бутылки, банки консервные, пакеты. Приехали вчера — 3 пакета с мусором», — сообщил подписчик палика Вячеслав И.

Ранее «Наш город» сообщал, что на озере Андреевском отдыхающих разгонял танк. Читатели разделились на два лагеря, одни выступили «за» ограничения на пляже, другие резко против.

Танки не помеха: на Андреевском озере опять много отдыхающих тюменцев
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода#Пляж
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