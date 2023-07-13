Теперь тут мусор: тюменцы ищут новые пляжи после закрытия Андреевского озера

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Тюменцы стараются убирать зоны отдыха самостоятельно.
«Есть близь Тюмени озеро, не очень знаменитое. Хорошее, тихое уютное место, народу мало, чисто, мусора нет, так было некоторое время назад. Андреевское закрыли, и вереница поехала в поисках новых мест отдыха и сюда в том числе (название озера, не скажу). И сразу стал появляться мусор. Причём люди оставляющие его совершенно разные», — отметил подписчик паблика «ЧП Тюмень».
«Аналогично. Озеро Лебяжье, заказник региональный. Шикарный лес, красивое озеро. Каждый раз, когда приезжал, убирал какие-то бутылки, банки консервные, пакеты. Приехали вчера — 3 пакета с мусором», — сообщил подписчик палика Вячеслав И.
Ранее «Наш город» сообщал, что на озере Андреевском отдыхающих разгонял танк. Читатели разделились на два лагеря, одни выступили «за» ограничения на пляже, другие резко против.