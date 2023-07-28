Внимание! Несколько светофоров погаснут сегодня в утренний час пик в Тюмени

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Предположительно, светофорные объекты погаснут на 1 час — с 8.30 до 9.30.
Светофоры на перекрестке Котовского и Одесской, Одесской и Энергетиков отключат в связи с проведением профилактических работ, предупреждают в МКУ «Тюменьгортранс».
Ранее «Наш город» писал, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Тюмени установят два «умных» светофора. Информацию о потоке автомобилей, полученную с их помощью, будут использовать специалисты, занимающиеся ремонтом дорог.