Внимание! Несколько светофоров погаснут сегодня в утренний час пик в Тюмени

Ранее «Наш город» писал, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Тюмени установят два «умных» светофора. Информацию о потоке автомобилей, полученную с их помощью, будут использовать специалисты, занимающиеся ремонтом дорог.