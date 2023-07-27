В День города все парковки в Тюмени будут бесплатными

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
В эти выходные жители Тюмени смогут бесплатно воспользоваться парковочным пространством, однако следует учесть, что некоторые места будут закрыты из-за проведения мероприятий в честь праздника.
Так, в пятницу, 28 июля, с 18 часов парковки по улице Республики в районе Никольского моста закроют до 3 часов воскресенья, 30 июля.
В районе площади 400-летия по улице Механической подземная парковка будет недоступна для автомобилей с 20 часов пятницы до 3 ночи воскресенья.
В субботу, 29 июля, парковочное пространство закроют в нескольких местах: с 7 утра до 18 вечера — в районе технопарка по Республики, с 8 до 13 часов — по улице Мориса Тореза в районе «Рентала».
С 8 утра субботы до 3 часов ночи воскресенья парковочные места также будут недоступны в районе Драмтеатра по Республики, предупреждают в МКУ «Тюменьгортранс».
Ранее «Наш города» писал, что из-за праздничных мероприятий в честь 437-летия Тюмени с 29 по 30 июля перекроют несколько улиц.