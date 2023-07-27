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В Тюмени ураганный ветер выбил двери в магазине

27 июля 2023, 06:26
Фото: nashgorod.ru
В сети появилось видео с последствиями урагана в Тюмени, бушевавшего на территории областной столицы 19 июля.
Сюжет
Тюмень
Видео: тг-канал Всякие мысли, Иван Зайченко

Владелец продуктового магазина «Жизньмарт» опубликовал видеоролик, на котором запечатлен момент разрушения входной двери торговой точки из-за сильного порыва ветра.

«Вот это да. Ураган в Тюмени», — сообщил Иван Зайченко.
Последствия ливня в Тюмени: затопленные улицы, провал асфальта, упавшие деревья
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Напомним, 19 июля Тюмень накрыли ливни, грозы и штормовой ветер. Менее чем за три часа выпало более 25% месячной нормы осадков. За сутки только с улиц Восточного округа было откачано более 2 тысяч кубометров воды. Под воду ушли улицы Монтажников-Широтная, Прокопия Артамонова, Пермякова, 30 лет Победы, Гольцова, Моторостоителей, в Ново-Патрушево и т. д. Также затопленными дождевой водой оказались подземные пешеходные переходы. В некоторых районах ураганный ветер повалил деревья.

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