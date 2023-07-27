В Тюмени ураганный ветер выбил двери в магазине

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Владелец продуктового магазина «Жизньмарт» опубликовал видеоролик, на котором запечатлен момент разрушения входной двери торговой точки из-за сильного порыва ветра.
«Вот это да. Ураган в Тюмени», — сообщил Иван Зайченко.
Напомним, 19 июля Тюмень накрыли ливни, грозы и штормовой ветер. Менее чем за три часа выпало более 25% месячной нормы осадков. За сутки только с улиц Восточного округа было откачано более 2 тысяч кубометров воды. Под воду ушли улицы Монтажников-Широтная, Прокопия Артамонова, Пермякова, 30 лет Победы, Гольцова, Моторостоителей, в Ново-Патрушево и т. д. Также затопленными дождевой водой оказались подземные пешеходные переходы. В некоторых районах ураганный ветер повалил деревья.