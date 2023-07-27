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Улицу Тимофея Чаркова в Тюмени сделают четырехполосной

27 июля 2023, 05:27
Фото: 1MI
Улицу Тимофея Чаркова в Тюмени сделают четырехполосной к 2030 году. Об этом сообщили в администрации города.
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Тюмень
«Реконструкция улицы Чаркова до четырех полос будет планироваться на период 2026–2030 годы, исходя из условий финансирования дорожной деятельности», — пояснили в ведомстве.

Необходимость расширения дороги назрела уже давно. По словам горожан, автодорога в районе «Сити Молла» не справляется с потоком машин, следствие чего там регулярно образуются заторы.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени будет расширен до четырех полос Саларский тракт. В настоящее время идет разработка проектной документации для строительства дороги. Тюменские власти уверены, что реконструкция Салаирского тракта позволит стабилизировать на том участке дорожную ситуацию.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Строительство дорог#Пробки#Дорожные пробки#Тюмень#Тюменская область
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