Улицу Тимофея Чаркова в Тюмени сделают четырехполосной

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени будет расширен до четырех полос Саларский тракт. В настоящее время идет разработка проектной документации для строительства дороги. Тюменские власти уверены, что реконструкция Салаирского тракта позволит стабилизировать на том участке дорожную ситуацию.