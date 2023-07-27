Улицу Тимофея Чаркова в Тюмени сделают четырехполосной

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
«Реконструкция улицы Чаркова до четырех полос будет планироваться на период 2026–2030 годы, исходя из условий финансирования дорожной деятельности», — пояснили в ведомстве.
Необходимость расширения дороги назрела уже давно. По словам горожан, автодорога в районе «Сити Молла» не справляется с потоком машин, следствие чего там регулярно образуются заторы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени будет расширен до четырех полос Саларский тракт. В настоящее время идет разработка проектной документации для строительства дороги. Тюменские власти уверены, что реконструкция Салаирского тракта позволит стабилизировать на том участке дорожную ситуацию.