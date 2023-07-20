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В Тюмени за три часа выпало более четверти месячной нормы осадков

20 июля 2023, 06:45

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук оценил последствия ливня в городе

В Тюмени накануне вечером в течение трех часов выпало более одной четверти месячной нормы осадков. В режим повышенной готовности были переведены все городских службы.
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Тюмень

По словам главы администрации Тюмени Руслана Кухарука, больше всего осадков было зафиксировано в центре города и Восточном округе.

«За сутки было откачано 2 тысячи 240 кубометров воды, сотни единиц техники работали на территориях. По большинству улиц, где были зафиксированы масштабные подтопления проезжей части, можно уже спокойно проехать. Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотёком, поэтому бригадами дорожных служб выполнялась оперативная работа по очистке от мусора водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды», — сообщил Руслан Кухарук.
Последствия ливня в Тюмени: затопленные улицы, провал асфальта, упавшие деревья
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Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером тюменцы в социальных сетях делились фотографиями последствий обрушившегося на города ливня. В отдельных районах Тюмени городские дороги были затоплены дождевой водой по колено.

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