В Тюмени за три часа выпало более четверти месячной нормы осадков

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
По словам главы администрации Тюмени Руслана Кухарука, больше всего осадков было зафиксировано в центре города и Восточном округе.
«За сутки было откачано 2 тысячи 240 кубометров воды, сотни единиц техники работали на территориях. По большинству улиц, где были зафиксированы масштабные подтопления проезжей части, можно уже спокойно проехать. Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотёком, поэтому бригадами дорожных служб выполнялась оперативная работа по очистке от мусора водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды», — сообщил Руслан Кухарук.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером тюменцы в социальных сетях делились фотографиями последствий обрушившегося на города ливня. В отдельных районах Тюмени городские дороги были затоплены дождевой водой по колено.