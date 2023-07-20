Последствия ливня в Тюмени: затопленные улицы, провал асфальта, упавшие деревья

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
Накануне вечером в городе прошел один из самых сильных ливней за последние месяцы. В социальных сетях горожане сообщали о затопленных по колено улицах Монтажников-Широтная, Прокопия Артамонова, Пермякова, 30 лет Победы, Гольцова, Моторостоителей, в Ново-Патрушево и т. д.
Под водой также оказались подземные переходы.
Обилие дождевой воды на дорогах и несправляющиеся с ней ливневки привели к тому, что вода затопила даже автобусы.
«Возле Пожарной части всегда была огромная лужа после дождя, но после последнего ремонта дороги лужа выросла от Пермякова до управы Восточного округа. Поремонтировали», — сообщили очевидцы.
«От Хоздвора до ДК „Строитель“ одна остановка и целое море», — сообщали горожане.
Впрочем, некоторые тюменцы в затопленных дорогах нашли свои плюсы — появилась возможность поплавать на надувном матрасе.
Из-за сильнейшего ливня оказались затоплены гипермаркет «Перерекресток» в ТРЦ «Гудвин», также пострадал ТЦ «Солнечный», гипермаркет «Лента» на Алебашевской.
Не обошлось и без провалов на дорогах — прямо в центре города под автомобилем провалился асфальт. На 30 лет Победы обвал земли произошел под одной из многоэтажек.
Ураганный ветер повалил деревья — на улице Ленина дерево упало на припаркованный автомобиль.
Кроме того, произошли аварийные отключения света на десятках улиц. К счастью, подачу электроснабжения быстро восстановили.
Местами в областной столице прошел град — в частности, ледяные осадки были зафиксированы в Восточном микрорайоне. Правда, жителям Тюмени повезло с градом намного больше, нежели жителям Исетского района и поселка Богандинский на прошлой неделе — град был мелким.
Сегодня в Тюменской ожидаются переменная облачность, кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха по югу региона составит +23…+28, скорость ветра 6-11 м/с с порывами до 16 м/с. В Тюмени ожидается +23…+26, кратковременный дождь во второй половине дня.