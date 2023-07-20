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Последствия ливня в Тюмени: затопленные улицы, провал асфальта, упавшие деревья

20 июля 2023, 04:32
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени ветер повалил деревья, а ливень затопил автобусы

Не успели тюменцы отойти от прошедших на минувшей неделе ливней, гроз и града, как на областную столицу вновь обрушились сильнейшие дожди.
Сюжет
Тюмень

Накануне вечером в городе прошел один из самых сильных ливней за последние месяцы. В социальных сетях горожане сообщали о затопленных по колено улицах Монтажников-Широтная, Прокопия Артамонова, Пермякова, 30 лет Победы, Гольцова, Моторостоителей, в Ново-Патрушево и т. д.

Видео: ЧС Тюмень

Под водой также оказались подземные переходы.

Видео: Типичная Тюмень

Обилие дождевой воды на дорогах и несправляющиеся с ней ливневки привели к тому, что вода затопила даже автобусы.

Фото: ЧС Тюмень
«Возле Пожарной части всегда была огромная лужа после дождя, но после последнего ремонта дороги лужа выросла от Пермякова до управы Восточного округа. Поремонтировали», — сообщили очевидцы.
Видео: ЧС Тюмень
«От Хоздвора до ДК „Строитель“ одна остановка и целое море», — сообщали горожане.
Видео: ЧС Тюмень

Впрочем, некоторые тюменцы в затопленных дорогах нашли свои плюсы — появилась возможность поплавать на надувном матрасе.

Видео: ЧС Тюмень

Из-за сильнейшего ливня оказались затоплены гипермаркет «Перерекресток» в ТРЦ «Гудвин», также пострадал ТЦ «Солнечный», гипермаркет «Лента» на Алебашевской.

Видео: ЧС Тюмень

Не обошлось и без провалов на дорогах — прямо в центре города под автомобилем провалился асфальт. На 30 лет Победы обвал земли произошел под одной из многоэтажек.

Фото: ЧС Тюмень

Ураганный ветер повалил деревья — на улице Ленина дерево упало на припаркованный автомобиль.

Видео: ЧС Тюмень

Кроме того, произошли аварийные отключения света на десятках улиц. К счастью, подачу электроснабжения быстро восстановили.

Фото: Темы Тюмени

Местами в областной столице прошел град — в частности, ледяные осадки были зафиксированы в Восточном микрорайоне. Правда, жителям Тюмени повезло с градом намного больше, нежели жителям Исетского района и поселка Богандинский на прошлой неделе — град был мелким.

Сегодня в Тюменской ожидаются переменная облачность, кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха по югу региона составит +23…+28, скорость ветра 6-11 м/с с порывами до 16 м/с. В Тюмени ожидается +23…+26, кратковременный дождь во второй половине дня.

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