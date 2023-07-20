Последствия ливня в Тюмени: затопленные улицы, провал асфальта, упавшие деревья

Накануне вечером в городе прошел один из самых сильных ливней за последние месяцы. В социальных сетях горожане сообщали о затопленных по колено улицах Монтажников-Широтная, Прокопия Артамонова, Пермякова, 30 лет Победы, Гольцова, Моторостоителей, в Ново-Патрушево и т. д.