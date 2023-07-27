Губернатор Моор показал проект межвузовского кампуса в Тюмени

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Updated Сегодня, 05:49
По его словам там возведут многофункциональный спортивный центр с бассейном и ледовой ареной, учебно-лабораторный корпус, центр поддержки и развития талантливой молодежи, технопарк, конгресс-центр и гостиница. Для студентов обустроят современные общежития.
«Уже завтра выносим на рассмотрение депутатов Тюменской областной Думы проект концессионного соглашения по межвузовскому кампусу в Тюмени. Все подобные масштабные проекты с государственно-частным партнерством обсуждаем с законодателями. Этот — не исключение. Подписание соглашения с инвестором-концессионером позволит перейти к следующему шагу — проектированию и строительству межвузовского кампуса в Тюмени», — отметил Александр Моор.
Губернатор добавил, что кампус в прибрежной зоне создаст новый силуэт областной столицы.
Ранее «Наш Город» писал, что строительство межвузовского кампуса мирового уровня обойдется в 32 миллиарда рублей. Доля финансирования из бюджета Тюменской области составит чуть более 10%, из федерального бюджета — около 50%. Оставшиеся средства вложит инвестор. Концессионное соглашение заключат с ООО «Врата Сибири».