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Губернатор Моор показал проект межвузовского кампуса в Тюмени

27 июля 2023, 05:47
Фото: 1MI
Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о том, что будет построено на территории межвузовского кампуса.
Сюжет
Тюмень
Фото: тг-канал Александр Моор

По его словам там возведут многофункциональный спортивный центр с бассейном и ледовой ареной, учебно-лабораторный корпус, центр поддержки и развития талантливой молодежи, технопарк, конгресс-центр и гостиница. Для студентов обустроят современные общежития.

«Уже завтра выносим на рассмотрение депутатов Тюменской областной Думы проект концессионного соглашения по межвузовскому кампусу в Тюмени. Все подобные масштабные проекты с государственно-частным партнерством обсуждаем с законодателями. Этот — не исключение. Подписание соглашения с инвестором-концессионером позволит перейти к следующему шагу — проектированию и строительству межвузовского кампуса в Тюмени», — отметил Александр Моор.

Губернатор добавил, что кампус в прибрежной зоне создаст новый силуэт областной столицы.

В Тюмени на улице Мельникайте укрепят береговую линию для строительства кампуса
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Ранее «Наш Город» писал, что строительство межвузовского кампуса мирового уровня обойдется в 32 миллиарда рублей. Доля финансирования из бюджета Тюменской области составит чуть более 10%, из федерального бюджета — около 50%. Оставшиеся средства вложит инвестор. Концессионное соглашение заключат с ООО «Врата Сибири».

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Кампус#Тюмень#Тюменская область
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