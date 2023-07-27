Запрет не для всех: туристические теплоходы продолжают ходить по Туре

Заметим, что за последние сутки уровень воды в Туре повысился на 4 сантиметра и сегодня составляет -76 сантиметров над нулем поста. 24 июля он приближался к абсолютному минимуму -81 сантиметр. Вполне вероятно, что положительная динамика возникла благодаря проводимым мероприятиям по стабилизации уровня воды в водозаборе. В частности, установке старых барж поперек русла Туры в районе моста Мельникайте.