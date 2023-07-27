Запрет не для всех: туристические теплоходы продолжают ходить по Туре

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Как пояснили в Тюменской судоходной компании, запрет Министерства транспорта о движении судов по Туре с 185 по 175,1 километры реки, на прогулочные теплоходы не распространяется.
«Мы работаем в обычном режиме. Данное распоряжение нас не касается, движение наших судов никак не влияет ни на качество воды, ни на уровень воды в Туре», — пояснили в судоходной компании.
24 июля на сайте администрации Обь-Иртышского бассейна было опубликовано распоряжение Минтраспорта о запрете движения судов по реке с целью обеспечения работы водозаборов Тюмени для бесперебойного водоснабжения населения города.
Тюменские эксперты пояснили, что вероятнее всего, причина запрета на движение судов по Туре кроется в выбросах с тюменских судов. По мнению доктора сельскохозяйственных наук, профессора кафедры «Экологии и рационального природопользования» тюменского аграрного университета Александра Моторина, при малом объеме воды в реке данные выбросы оказывают негативное влияние на реку.
Заметим, что за последние сутки уровень воды в Туре повысился на 4 сантиметра и сегодня составляет -76 сантиметров над нулем поста. 24 июля он приближался к абсолютному минимуму -81 сантиметр. Вполне вероятно, что положительная динамика возникла благодаря проводимым мероприятиям по стабилизации уровня воды в водозаборе. В частности, установке старых барж поперек русла Туры в районе моста Мельникайте.