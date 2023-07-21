В Тюмени маленькому ребенку сделали операцию после травмы на детской площадке

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Малышу пришлось удалить ноготь.
«Ребенок 1,6 месяцев, травмировался на детской площадке по адресу Широтная, 213/1. Съездили в травмпункт, у ребенка удалили ноготь. Что делать, куда обратиться? Как можно привлечь УК за этот инцидент?», — сообщил тюменец Ильзур Л.
Большинство горожан не согласились с родителями ребёнка. Они полагают, что в этой ситуации виноваты те, кто не следил за малышом.
«Странно конечно, если ребёнок упал сам и травмировался то причём здесь УК, если по сути вы сами не уследили за своим ребёнком», — заметила подписчица паблика «ЧС Тюмень Полина В.
Ранее «Наш город» отмечал, что Девочке отрубило пальцы на спортплощадке у ТЦ «Фаворит» в Тюмени.