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В Тюмени маленькому ребенку сделали операцию после травмы на детской площадке

21 июля 2023, 10:39
Фото: 1MI
Тюменец пожаловался на УК жилого дома из-за травмы его ребёнка на детской площадке.

Малышу пришлось удалить ноготь.

«Ребенок 1,6 месяцев, травмировался на детской площадке по адресу Широтная, 213/1. Съездили в травмпункт, у ребенка удалили ноготь. Что делать, куда обратиться? Как можно привлечь УК за этот инцидент?», — сообщил тюменец Ильзур Л.

Большинство горожан не согласились с родителями ребёнка. Они полагают, что в этой ситуации виноваты те, кто не следил за малышом.

«Странно конечно, если ребёнок упал сам и травмировался то причём здесь УК, если по сути вы сами не уследили за своим ребёнком», — заметила подписчица паблика «ЧС Тюмень Полина В.

Ранее «Наш город» отмечал, что Девочке отрубило пальцы на спортплощадке у ТЦ «Фаворит» в Тюмени.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Детская площадка
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