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Девочке отрубило пальцы на спортплощадке у ТЦ «Фаворит» в Тюмени

19 июля 2023, 13:04
Фото: 1MI
В областной столице ограничили работу тренажеров расположенных около ТЦ «Фаворит» на спортивной площадке. Здесь в выходные пострадал ребенок.

Инцидент произошел 4 дня назад. Представители депздрава пока ничего не знают об этой ситуации.

«На площадке за „Фаворитом“ девочке отрубило пальцы. Дети играли сами, без родителей. По неосторожности девочка начала поднимать установку, не справилось с ней», — сообщается в паблике mamochki_tyumen в сети Instagram (запрещенная и признанная экстремистской в РФ соцсеть, принадлежит корпорации Meta).

Ранее «Наш город» отмечал, что мировой суд Тюменского района вынес приговор учителю физкультуры. Его оштрафовали на 10 тысяч рублей за травму второклассника на занятии.

Тюменского учителя физкультуры осудили за травму второклассника
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Александр Мязин
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