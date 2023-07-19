Девочке отрубило пальцы на спортплощадке у ТЦ «Фаворит» в Тюмени

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Инцидент произошел 4 дня назад. Представители депздрава пока ничего не знают об этой ситуации.
«На площадке за „Фаворитом“ девочке отрубило пальцы. Дети играли сами, без родителей. По неосторожности девочка начала поднимать установку, не справилось с ней», — сообщается в паблике mamochki_tyumen в сети Instagram (запрещенная и признанная экстремистской в РФ соцсеть, принадлежит корпорации Meta).
Ранее «Наш город» отмечал, что мировой суд Тюменского района вынес приговор учителю физкультуры. Его оштрафовали на 10 тысяч рублей за травму второклассника на занятии.