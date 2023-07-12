«Ожоги, кровь, пот и любовь»: как тюменцы пережили аномальную жару

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Тюменка Ирина солнце и жаркую погоду любит, а потому каждый день она старалась выбираться на улицу, чтобы прогуляться. Девушка соблюдала основные рекомендации — носила головной убор, легкую и свободную одежду и наносила защищающий от солнца крем, но одного она предусмотреть не смогла.
«У меня проколото крыло носа и стоит украшение — титановое колечко. Вчера гуляю и начинаю чувствовать какое-то неприятное жжение, трогаю кольцо, а оно такое горячее! Я тут же давай его снимать, а это не так просто делается. Люди смотрели на меня, как на ненормальную, которая нервно ковыряется в носу», — рассказала Ирина.
Снять украшение тюменке удалось, но область прокола немного покраснела. На следующий день, после использования мази от ожогов, все прошло.
Ростовчанка Ольга на этой неделе приехала в Тюмень с семьей, чтобы отдохнуть и узнать наш город. Такой жаркой погоды в, казалось бы, холодном городе она не ожидала.
«Лучшим местом для отдыха в Тюмени признан холодильник», — шутит девушка.
Своими впечатлениями поделилась и москвичка Валерия, которая приезжала в Тюмень по работе.
«Если у вас так каждое лето, то почему вы пляжный отдых не развиваете? Поставили бы у озер пару гостиниц и рекламировали бы их. Я у вас позагорала, искупалась, вполне курортно получилось», — говорит девушка.
Стоит отметить, что экскурсионные выезды в городе на время жары не отменяли, так что программа отдыха для туристов не обеднела, а скорее дополнилась «горячими» ощущениями.
Тюменские автобусы в жару уж очень напоминают консервные банки, которые бросили в костер. В салонах еще жарче, чем на улице, а потому многие не выдерживают таких температур и падают в обмороки после чего весь день идет насмарку. Но Анастасия смогла извлечь и такой ситуации нечто очень приятное.
«Я уступила место бабушке и поняла, что нужно доехать до дома как можно быстрее, так как организм у меня слабенький и обморок был ожидаем. Светофоры были против меня и в глазах начало темнеть. Я стала наощупь нажимать кнопку, чтобы меня выпустили из автобуса, как вдруг меня подхватил такой красивый парень! Это я заметила уже, когда уже пришла в себя, он усадил меня на лавочку и дал воды», — воодушевленно рассказывает девушка.
Анастасия смога быстро прийти в себя, но она призналась, что немного симулировала слабость, чтобы красавчик провел ее до дома. Новые знакомые успели поболтать и обменялись социальными сетями. Скоро они пойдут на первое свидание (на него девушка поедет на такси).
Не выходя из автобуса, расскажем об истории Натальи, которой пришлось тяжко — ее обрызгали потом.
«Кондиционер не работал, как обычно. Все потели. Я стояла. И капелька пота со лба упала на сидящую около меня женщину. Я даже не заметила, как это произошло», — говорит Наталья.
Женщину капля серьезно возмутила и она стала отчитывать девушку за то, что та не следит за собой. Наталья парировала тем, что не успевает следить за всеми каплями, стекающими с нее. Но потный скандал не унимался, а лишь разгорался с новой силой. Проще говоря, ситуация — сюр.
«Ну мы ругались-ругались, потом она встала, чтобы выйти на своей остановке, вытерла лицо рукой и брызнула в меня своим потом! Ощущения очень мерзкие» — возмущенно рассказывает девушка.
В одном из тюменских дворов бабушка, поливающая цветы у дома, стала причиной драки, пусть и несерьезной. В середине дня она протянула шланг к цветам и начала проливать. растения, которым тяжело давалась жара. Непросто было Кириллу и Динару, которые до инцидента не были знакомы.
«Ну я подошел и попросил бабушку меня водой орошить немного. Потом подошел этот пацан (Динар — прим.ред.) и стал тоже просить его облить. Ну мы и начали спорить кому больше жарко, потом даже потолкались. Но все быстро переросло в шутку и мы уже просто других бабушек на лавочке веселили, мол, сейчас подеремся за воду», — рассказал Кирилл.
К счастью, ситуация вправду разрешилась смехом, а не синяками.