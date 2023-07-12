«Ожоги, кровь, пот и любовь»: как тюменцы пережили аномальную жару

Тюменские автобусы в жару уж очень напоминают консервные банки, которые бросили в костер. В салонах еще жарче, чем на улице, а потому многие не выдерживают таких температур и падают в обмороки после чего весь день идет насмарку. Но Анастасия смогла извлечь и такой ситуации нечто очень приятное.