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Published Сегодня, 07:05

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«Так себе достижение»: в Тюмени побит «жаркий» рекорд 1972 года

12 июля 2023, 07:05
Фото: 1MI
Аномальная жара в Тюмени смогла побить рекорд 1972 года

Аномальная жара в Тюмени смогла побить рекорд 1972 года

Воздух прогрелся до +38 градусов.
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Тюмень

Синоптики Обь-Иртышского УГМС официально заявили, что температурный рекорд в городе побит. В 1972 году максимумом считалась температура в +31 градус. А вчера этот показатель составил +38. Но максимум ли это?

Тюменцы убеждены, что новый рекорд зафиксируют уже сегодня. В полдень, температура уже достигла +35 градусов, которые ощущаются на 1 градус жарче. В нашем телеграм-канале мы проведи голосование, чтобы узнать, жаждут ли тюменцы продолжения жары. Как оказалось — нет. Из 700 респондентов 76% мечтают о свежести и прохладе, а потому с нетерпением ждут надвигающиеся дожди.

«Это уже невозможно! На улицу выходишь и будто стоишь у разгоряченной печки о которой никак не можешь отойти. Спать дома без кондиционера — невозможно! Пот течет литрами. Пора это прекращать», — убеждена тюменка.
Дожди будут идти три дня на юге Тюменской области
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«Наш город» уже сообщал приятную новость для тех, кто мечтает о прохладе — на юге Тюменской области синоптики ожидают дожди. Первый дождь может обрушиться уже завтра, рано утром.

#Алиса Вернер#Погода#Погода в Тюмени#Жара#Тюмень#Тюменская область
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