«Так себе достижение»: в Тюмени побит «жаркий» рекорд 1972 года

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Синоптики Обь-Иртышского УГМС официально заявили, что температурный рекорд в городе побит. В 1972 году максимумом считалась температура в +31 градус. А вчера этот показатель составил +38. Но максимум ли это?
Тюменцы убеждены, что новый рекорд зафиксируют уже сегодня. В полдень, температура уже достигла +35 градусов, которые ощущаются на 1 градус жарче. В нашем телеграм-канале мы проведи голосование, чтобы узнать, жаждут ли тюменцы продолжения жары. Как оказалось — нет. Из 700 респондентов 76% мечтают о свежести и прохладе, а потому с нетерпением ждут надвигающиеся дожди.
«Это уже невозможно! На улицу выходишь и будто стоишь у разгоряченной печки о которой никак не можешь отойти. Спать дома без кондиционера — невозможно! Пот течет литрами. Пора это прекращать», — убеждена тюменка.
«Наш город» уже сообщал приятную новость для тех, кто мечтает о прохладе — на юге Тюменской области синоптики ожидают дожди. Первый дождь может обрушиться уже завтра, рано утром.