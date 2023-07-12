«Так себе достижение»: в Тюмени побит «жаркий» рекорд 1972 года

Тюменцы убеждены, что новый рекорд зафиксируют уже сегодня. В полдень, температура уже достигла +35 градусов, которые ощущаются на 1 градус жарче. В нашем телеграм-канале мы проведи голосование, чтобы узнать, жаждут ли тюменцы продолжения жары. Как оказалось — нет. Из 700 респондентов 76% мечтают о свежести и прохладе, а потому с нетерпением ждут надвигающиеся дожди.