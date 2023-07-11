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Опасная погода: в Тюменской области объявлены оранжевое и желтое предупреждения

11 июля 2023, 05:49
Фото: 1MI

В Тюменской области объявлены оранжевый и желтый уровни погодной опасности

В Тюменской области объявлены оранжевое и желтое предупреждения. Оповещение об опасной погоду выпустил Гидрометцентр России.
Сюжет
Тюмень
Фото: Росгидромет

По информации метеорологов, сегодня с полудня до вечера ожидается аномально жаркая погода, температура воздуха достигнет +37 и выше. В Гидрометцентре отмечают, что в течение дня в отдельных районах юга региона ожидаются грозы, усиление ветра до 15-18 м/с. Кроме того, на территории области установлена высокая пожарная опасность.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду, 12 июля, воздух в Тюменской области раскалится к полудню до +35…+40. День пройдет преимущественно без осадков, грозы ожидаются только в северных районах. В четверг температура воздуха ночью составит +19…+24, днем +33…+38. Вероятны кратковременные дожди, грозы, град. Скорость ветра 6-11 м/с с порывами до 15-20 м/с

Ранее «Наш Город» писал, что для жителей Тюменской области выпустили памятку с советами о том, как пережить 40-градусную жару. Специалисты рекомендовали по возможности избегать нахождения на улице с 11:00 до 16:00, обязательно носить головной убор во время прогулок, соблюдать питьевой режим, отказаться от тяжелой пищи, алкоголя и серьезных физических нагрузок.

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