Опасная погода: в Тюменской области объявлены оранжевое и желтое предупреждения

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду, 12 июля, воздух в Тюменской области раскалится к полудню до +35…+40. День пройдет преимущественно без осадков, грозы ожидаются только в северных районах. В четверг температура воздуха ночью составит +19…+24, днем +33…+38. Вероятны кратковременные дожди, грозы, град. Скорость ветра 6-11 м/с с порывами до 15-20 м/с