Опасная погода: в Тюменской области объявлены оранжевое и желтое предупреждения

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Published Сегодня, 05:49
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По информации метеорологов, сегодня с полудня до вечера ожидается аномально жаркая погода, температура воздуха достигнет +37 и выше. В Гидрометцентре отмечают, что в течение дня в отдельных районах юга региона ожидаются грозы, усиление ветра до 15-18 м/с. Кроме того, на территории области установлена высокая пожарная опасность.
По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду, 12 июля, воздух в Тюменской области раскалится к полудню до +35…+40. День пройдет преимущественно без осадков, грозы ожидаются только в северных районах. В четверг температура воздуха ночью составит +19…+24, днем +33…+38. Вероятны кратковременные дожди, грозы, град. Скорость ветра 6-11 м/с с порывами до 15-20 м/с
Ранее «Наш Город» писал, что для жителей Тюменской области выпустили памятку с советами о том, как пережить 40-градусную жару. Специалисты рекомендовали по возможности избегать нахождения на улице с 11:00 до 16:00, обязательно носить головной убор во время прогулок, соблюдать питьевой режим, отказаться от тяжелой пищи, алкоголя и серьезных физических нагрузок.