«Риск летального исхода»: как помочь домашнему животному перенести тюменскую жару

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Тюменцы уже заметили, что даже коты начали высовывать языки наружу и дышать, «как собаки». А сами псы стали вовсе противиться выходу на прогулку. Все это — тревожные звоночки. Что с этим делать и как спасти любимого питомца от жары, рассказал ветеринар тюменской клиники Олег Мальков.
Ветеринар рассказал, что кошки и собаки крайне тяжело переносят жару. Собаки при температуре в +27 — +29 уже чувствуют себя некомфортно, у них учащается дыхание и снижается его глубина. Такой «механизм» предотвращает выброс избытка углекислого газа и позволяет поддерживать стабильный состав газов крови.
У кошек температура тела начинает повышаться при температуре окружающей среды выше +32. Частота дыхания также увеличивается, но глубина дыхания существенно не снижается. Поэтому кошки более чувствительны к снижению содержания углекислого газа в крови.
Но, и собаки, и кошки значительнее, чем человек, подвержены тепловым и солнечным ударам, которые могут привести к летальному исходу.
«Причем случиться это может не только на улице, но и дома, если вы закроете кота или собаку в душной комнате, которая с течением дня будет только нагреваться, то негативных последствий избежать будет сложно», — говорит Олег Мальков.
Больше всего перегревам подвержены животные с темной шерстью и миниатюрные собаки. Также тяжелее жара дается котам и собакам с приплюснутой мордочкой — брахицефалам.
«У них от природы нарушено дыхание, а в жару, когда дыхание учащается, а воздух становится более тяжелым — за ними нужно очень внимательно наблюдать», — говорит ветеринар.
Основные симптомы перегрева у животных — заторможенность, повышенное слюноотделение и повышение температуры, которые вы сразу ощутите, прикоснувшись к питомцу. Также обратите внимание на слизистую у собак и кошек при перегреве бледнеют язык и конъюнктивы глаз.
«Если вы заметили, что хвостатый чувствует себя неважно, то смочите ему лог, подмышечные впадины и лапы прохладной водой. Также нужно дать ему свежей прохладной воды и, по возможности, дать доступ к свежему и прохладному воздуху. Если вы находитесь на улице, то скорее уведите собаку или коты в тень», — рекомендует Мальков.
А вот поливать четвероногого водой или окунать его в холодную воду — плохая идея. перепад температур даст серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, которая может не выдержать.
Если у вашего любимца симптомы перегрева не проходят более 40 минут — это повод бежать к ветеринару.
Важно следить, чтобы помещение, где находится ваш питомец проветривалось. Главное, чтобы на животное не попадали прямые солнечные лучи. Но коты и собаки не глупы и сами под палящее солнце не лягут. А потому вы можете обустроить для хвостатого «охладительную зону».
«Ею может стать пространство под ванной. А если вы наберете в нее холодной воды — то место точно выйдет отличное. У меня самого так кот освежается. Также можно налить в таз прохладной воды, собаки такому будут рады, как и некоторые коты», — предлагает ветеринар.
Также важно обеспечить питомцу постоянный доступ к свежей воде. В такую жару лучше расставить по квартире несколько мисок, чтобы источник влаги всегда был рядом.
Чтобы облегчить переживание жары также можно смачивать котам лапки в прохладной воде, а собак можно вовсе опрыскивать водой из пульвелизатора, но только, если ваш пес этого прибора не боится.
У собак и кошек отсутствуют потовые железы на их «шерстяной» части. Но они есть на лапках и иногда бывают в подмышечной области. Именно поэтому ветеринар и рекомендовал охлаждать именно эти зоны у питомца.
Многие владельцы кошек и котов замечали, что их любимец в жару становится мокрым и будто потеет. Однако такое крайне маловероятно. Скорее всего котик просто очень интенсивно вылизался, чтобы дополнительно охладиться.
«В жару у кошек выделяется очень водянистая слюна и тогда животное начинает активно вылизываться, нанося эту слюну на шерсть. Это и обеспечивает ей охлаждение», — объяснят Мальков.
Тюменские грумеры в последнее время немного озолотились. Вырос спрос на бритье собак и кошек под минимальную длину. Люди, желая облегчить жизнь своему любимцу, представляют себя в его шкуре (буквально) и желают помочь — отправляя бедолагу лишаться волос.
Однако такая процедура вашему животному только навредит. Нельзя перекладывать на кошку или собаку человеческие способы терморегуляции.
«Животных шерсть зимой защищает от холода, а летом — от лишнего тепла и ожогов. Шерсть вашего пушистого кота изолирует его тело от жары. А вы берете и сбриваете ее, лишая котика шерстяного спасательного круга», — говорит ветеринар.
Олег Мальков также отмечает, что у лысых (по природе или по воле человека) кошек повышается риск получения солнечного удара и ожога. Вдобавок такая стрижка может негативно сказаться на новой шерсти, которая вырастет более ломкой и тонкой.
Вывод — доверяйте инстинктам и естественным механизмам вашего питомца. Берегите его от прямого воздействия солнца и духоты. также обеспечивайте обильное питье и порою смачиваете лапки в прохладной воде. Тогда жару ваш четвероногий товарищ перенесет намного легче.