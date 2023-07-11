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Published Сегодня, 07:45

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«Риск летального исхода»: как помочь домашнему животному перенести тюменскую жару

11 июля 2023, 07:45
Фото: nashgorod.ru
Как помочь домашнему животному пережить тюменскую жару

Ветеринар рассказал, как помочь домашнему животному пережить тюменскую жару

Пекло может крайне негативно сказаться на вашем любимце.
Сюжет
Тюмень

Тюменцы уже заметили, что даже коты начали высовывать языки наружу и дышать, «как собаки». А сами псы стали вовсе противиться выходу на прогулку. Все это — тревожные звоночки. Что с этим делать и как спасти любимого питомца от жары, рассказал ветеринар тюменской клиники Олег Мальков.

Фото: 1MI

Жара — смертельная опасность?

Ветеринар рассказал, что кошки и собаки крайне тяжело переносят жару. Собаки при температуре в +27 — +29 уже чувствуют себя некомфортно, у них учащается дыхание и снижается его глубина. Такой «механизм» предотвращает выброс избытка углекислого газа и позволяет поддерживать стабильный состав газов крови.

У кошек температура тела начинает повышаться при температуре окружающей среды выше +32. Частота дыхания также увеличивается, но глубина дыхания существенно не снижается. Поэтому кошки более чувствительны к снижению содержания углекислого газа в крови.

Но, и собаки, и кошки значительнее, чем человек, подвержены тепловым и солнечным ударам, которые могут привести к летальному исходу.

«Причем случиться это может не только на улице, но и дома, если вы закроете кота или собаку в душной комнате, которая с течением дня будет только нагреваться, то негативных последствий избежать будет сложно», — говорит Олег Мальков.

Больше всего перегревам подвержены животные с темной шерстью и миниатюрные собаки. Также тяжелее жара дается котам и собакам с приплюснутой мордочкой — брахицефалам.

«У них от природы нарушено дыхание, а в жару, когда дыхание учащается, а воздух становится более тяжелым — за ними нужно очень внимательно наблюдать», — говорит ветеринар.
Фото: 1MI
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Основные симптомы перегрева у животных — заторможенность, повышенное слюноотделение и повышение температуры, которые вы сразу ощутите, прикоснувшись к питомцу. Также обратите внимание на слизистую у собак и кошек при перегреве бледнеют язык и конъюнктивы глаз.

«Если вы заметили, что хвостатый чувствует себя неважно, то смочите ему лог, подмышечные впадины и лапы прохладной водой. Также нужно дать ему свежей прохладной воды и, по возможности, дать доступ к свежему и прохладному воздуху. Если вы находитесь на улице, то скорее уведите собаку или коты в тень», — рекомендует Мальков.

А вот поливать четвероногого водой или окунать его в холодную воду — плохая идея. перепад температур даст серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, которая может не выдержать.

Если у вашего любимца симптомы перегрева не проходят более 40 минут — это повод бежать к ветеринару.

Фото: 1MI
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Как помочь любимцу освежиться?

Важно следить, чтобы помещение, где находится ваш питомец проветривалось. Главное, чтобы на животное не попадали прямые солнечные лучи. Но коты и собаки не глупы и сами под палящее солнце не лягут. А потому вы можете обустроить для хвостатого «охладительную зону».

«Ею может стать пространство под ванной. А если вы наберете в нее холодной воды — то место точно выйдет отличное. У меня самого так кот освежается. Также можно налить в таз прохладной воды, собаки такому будут рады, как и некоторые коты», — предлагает ветеринар.

Также важно обеспечить питомцу постоянный доступ к свежей воде. В такую жару лучше расставить по квартире несколько мисок, чтобы источник влаги всегда был рядом.

Чтобы облегчить переживание жары также можно смачивать котам лапки в прохладной воде, а собак можно вовсе опрыскивать водой из пульвелизатора, но только, если ваш пес этого прибора не боится.

Фото: 1MI
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Потеют ли кошки и собаки?

У собак и кошек отсутствуют потовые железы на их «шерстяной» части. Но они есть на лапках и иногда бывают в подмышечной области. Именно поэтому ветеринар и рекомендовал охлаждать именно эти зоны у питомца.

Многие владельцы кошек и котов замечали, что их любимец в жару становится мокрым и будто потеет. Однако такое крайне маловероятно. Скорее всего котик просто очень интенсивно вылизался, чтобы дополнительно охладиться.

«В жару у кошек выделяется очень водянистая слюна и тогда животное начинает активно вылизываться, нанося эту слюну на шерсть. Это и обеспечивает ей охлаждение», — объяснят Мальков.
Фото: 1MI
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А может побрить налысо?

Тюменские грумеры в последнее время немного озолотились. Вырос спрос на бритье собак и кошек под минимальную длину. Люди, желая облегчить жизнь своему любимцу, представляют себя в его шкуре (буквально) и желают помочь — отправляя бедолагу лишаться волос.

Однако такая процедура вашему животному только навредит. Нельзя перекладывать на кошку или собаку человеческие способы терморегуляции.

«Животных шерсть зимой защищает от холода, а летом — от лишнего тепла и ожогов. Шерсть вашего пушистого кота изолирует его тело от жары. А вы берете и сбриваете ее, лишая котика шерстяного спасательного круга», — говорит ветеринар.

Олег Мальков также отмечает, что у лысых (по природе или по воле человека) кошек повышается риск получения солнечного удара и ожога. Вдобавок такая стрижка может негативно сказаться на новой шерсти, которая вырастет более ломкой и тонкой.

Фото: 1MI

Вывод — доверяйте инстинктам и естественным механизмам вашего питомца. Берегите его от прямого воздействия солнца и духоты. также обеспечивайте обильное питье и порою смачиваете лапки в прохладной воде. Тогда жару ваш четвероногий товарищ перенесет намного легче.

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#Алиса Вернер#Тюменская область#Тюмень#Жара#Животные#Домашние животные
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