«Риск летального исхода»: как помочь домашнему животному перенести тюменскую жару

Важно следить, чтобы помещение, где находится ваш питомец проветривалось. Главное, чтобы на животное не попадали прямые солнечные лучи. Но коты и собаки не глупы и сами под палящее солнце не лягут. А потому вы можете обустроить для хвостатого «охладительную зону».