Жители Тюмени теряют сознание в автобусах из-за рекордной жары

Ещё на прошлой неделе 3 тюменцам понадобилась помощь медиков, они пострадали от солнечных и тепловых ударов. Из-за высокой температуры воспламеняются даже автомобили. Медики напоминают, что при перегреве страдают все жизненные функции организма, нарушаются обменные процессы.