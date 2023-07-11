Жители Тюмени теряют сознание в автобусах из-за рекордной жары

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
«Добрый день! Хотела бы поблагодарить неравнодушных людей! Ехала в автобусе под номером 5, потеряла 3 раза сознание. Люди, которые были со мной помогли и привели более менее в сознание», — сообщила подписчица паблика «ЧС Тюмень» Милана Б.
Молодой девушке стало плохо в душной маршрутке.
Стоит отметить, что завтра в областной столице обещают до + 40 градусов. Сегодняшняя жара стала рекордной в Екатеринбурге.
Ещё на прошлой неделе 3 тюменцам понадобилась помощь медиков, они пострадали от солнечных и тепловых ударов. Из-за высокой температуры воспламеняются даже автомобили. Медики напоминают, что при перегреве страдают все жизненные функции организма, нарушаются обменные процессы.