nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Изображение материала

Жители Тюмени теряют сознание в автобусах из-за рекордной жары

11 июля 2023, 13:27
Фото: 1MI
Тюменцам следует уделить внимание к своей безопасности при поездах в душных автобусах. Из-за рекордной жары люди теряют сознание.
«Добрый день! Хотела бы поблагодарить неравнодушных людей! Ехала в автобусе под номером 5, потеряла 3 раза сознание. Люди, которые были со мной помогли и привели более менее в сознание», — сообщила подписчица паблика «ЧС Тюмень» Милана Б.

Молодой девушке стало плохо в душной маршрутке.

Стоит отметить, что завтра в областной столице обещают до + 40 градусов. Сегодняшняя жара стала рекордной в Екатеринбурге.

Ещё на прошлой неделе 3 тюменцам понадобилась помощь медиков, они пострадали от солнечных и тепловых ударов. Из-за высокой температуры воспламеняются даже автомобили. Медики напоминают, что при перегреве страдают все жизненные функции организма, нарушаются обменные процессы.

Жара как в Турции: тюменцам обещают 40-градусное пекло. Надолго?
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Погода
Подпишитесь
«Нас хотят доить дальше»: жителям элитного ЖК не дают избавиться от неугодной УК
Сегодня, 01:10
«Риск летального исхода»: как помочь домашнему животному перенести тюменскую жару
Сегодня, 07:45
В Тюмени застроят район на Лесобазе. Что там появится и когда?
Сегодня, 11:15
Беременную тюменскую звезду шоу «Мужское/Женское» лишили родительских прав
Сегодня, 11:19
После срочной — на фронт: в зоне СВО погиб сержант из Тюменской области
Сегодня, 07:54
Тарифы на тюменское такси изменятся
Сегодня, 13:50