Тюменцы останутся без аттракционов в жару на Цветном бульваре

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Заместитель гендиректора по внешним связям городского парка культуры и отдыха рассказала, что из-за аномальной жары могут быть перебои в работе аттракционов. Поэтому она посоветовала тюменцам приходить в парк вечером.
В настоящее время на Цветном бульваре установлено 26 аттракционов, 6 из них работают на гидравлике, сообщает издание «Вслух.ру».
Ранее «Наш город» писал, что в областной столице побит «жаркий» рекорд 1972 года: тогда максимальная температура воздуха достигла отметки + 31 градусов. А сегодня она превысила + 37 градусов. Правда, к концу недели Синоптики обещают похолодание и дожди 3 дня подряд.