Тюменцы останутся без аттракционов в жару на Цветном бульваре

Ранее «Наш город» писал, что в областной столице побит «жаркий» рекорд 1972 года: тогда максимальная температура воздуха достигла отметки + 31 градусов. А сегодня она превысила + 37 градусов. Правда, к концу недели Синоптики обещают похолодание и дожди 3 дня подряд.