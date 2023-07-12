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Тюменцы останутся без аттракционов в жару на Цветном бульваре

12 июля 2023, 08:15
Фото: 1MI
Несколько аттракционов отключат на Цветном бульваре в связи с жаркой погодой.

Заместитель гендиректора по внешним связям городского парка культуры и отдыха рассказала, что из-за аномальной жары могут быть перебои в работе аттракционов. Поэтому она посоветовала тюменцам приходить в парк вечером.

В настоящее время на Цветном бульваре установлено 26 аттракционов, 6 из них работают на гидравлике, сообщает издание «Вслух.ру».

Ранее «Наш город» писал, что в областной столице побит «жаркий» рекорд 1972 года: тогда максимальная температура воздуха достигла отметки + 31 градусов. А сегодня она превысила + 37 градусов. Правда, к концу недели Синоптики обещают похолодание и дожди 3 дня подряд.

«Так себе достижение»: в Тюмени побит «жаркий» рекорд 1972 года
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#Елена Чебоксарова#Аттракционы#Цветной бульвар#Жара#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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