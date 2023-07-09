Жара как в Турции: тюменцам обещают 40-градусное пекло. Надолго?

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В ночные часы термометры покажут +12…+17. Ожидаются кратковременные дожди, ветер 6-11 м/с с порывами до 14 м/с.
В понедельник, 10 июля, на юге Тюменской области ожидается малооблачная погода, ночью температура воздуха составит +14…+19, в светлое время суток +32…+36. День пройдет преимущественно без осадков на большей части территории юга региона, в северные районах возможны небольшие дожди, скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 18 м/с.
Вторник станет одним из самых жарких дней рабочей недели — к полудню воздух раскалится до +36…+39, ночью термометры покажут +17…+22. Осадки в течение суток не ожидаются, в течение дня ожидается юго-западный ветер 6-11 м/с с порывами до 18 м/с.
В среду, 12 июля, существенно погода не поменяется: +34…+36 днем и без осадков. А в четверг жара немного спадет и пойдет дождь. Максимальная температура воздуха в этот день составит +21…+28.