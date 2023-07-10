Жара усиливается: сегодня в Тюмени ожидается + 35 градусов

Posted Сегодня, 01:26
Published Сегодня, 01:26
Modified Сегодня, 01:28
Updated Сегодня, 01:28
По данным сервиса «Гисметео», к 14.00 воздух прогреется до + 33 градусов, а к 17.00 — до + 35. Ожидается переменная облачность.
Вечером вечером прохладнее не станет — прогнозируют + 31 градус.
По информации сервиса «Яндекс.Погода», в течение дня будет дуть слабый западный ветер со скоростью 2 м/с, к вечеру он сменит направление на юго-восточное, ночью — на юго-западное.
В темное время суток столбики термометров опустятся до + 23 градусов.
Ранее «Наш город» писал, что со вторника воздух в Тюмени прогреется до 38 градусов в дневные часы. Жара будет держаться до четверга, немного похолодает лишь в пятницу.