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Жара усиливается: сегодня в Тюмени ожидается + 35 градусов

10 июля 2023, 01:26
Фото: 1MI

Переменная облачность и + 33 градуса ожидается в Тюмени 10 июля

С утра в областной столице ожидается + 24 градуса, в дневные часы придёт 30-градусная жара.

По данным сервиса «Гисметео», к 14.00 воздух прогреется до + 33 градусов, а к 17.00 — до + 35. Ожидается переменная облачность.

Вечером вечером прохладнее не станет — прогнозируют + 31 градус.

По информации сервиса «Яндекс.Погода», в течение дня будет дуть слабый западный ветер со скоростью 2 м/с, к вечеру он сменит направление на юго-восточное, ночью — на юго-западное.

В темное время суток столбики термометров опустятся до + 23 градусов.

Ранее «Наш город» писал, что со вторника воздух в Тюмени прогреется до 38 градусов в дневные часы. Жара будет держаться до четверга, немного похолодает лишь в пятницу.

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#Елена Чебоксарова#Погода в Тюмени#Жара#Лето#Тюменцы#Общество#Новости тюмени
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